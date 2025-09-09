Фильм, который исцеляет: Брюннеры превратили боль семьи в поэзию

Новый анимационный проект французских создателей обещает стать одной из самых необычных премьер ближайших лет. Продюсер культового мультфильма "Эрнест и Селестина" Дидье Брюннер и его сын Дамьен Брюннер, работавший над продолжением истории, готовят к выходу ленту "Дети свободы". В основе сюжета лежит книга писателя Роберта Х. Либермана "Нацисты, мой отец и я". Картина уже на стадии подготовки привлекла внимание крупных европейских студий, а её релиз намечен на осень 2026 года .

Атмосфера Нью-Йорка на фоне мировой войны

События мультфильма переносят зрителя в Нью-Йорк 1941 года, за несколько недель до того, как США официально вступили во Вторую мировую войну. В центре повествования оказывается 12-летний мальчик Стивен. Случайно потерявшись в хаосе Центрального вокзала Манхэттена, он начинает подозревать, что его отец может быть связан с нацистской разведкой. Эти сомнения становятся толчком к неожиданному приключению, которое полностью меняет его представления о семье и доверии .

Дружба и испытания

Главным спутником Стивена в его поисках становится 14-летняя еврейская беженка Мириам. Вместе дети отправляются в опасное путешествие по Нью-Йорку, где сталкиваются не только с тревожной атмосферой надвигающейся войны, но и с вызовами, проверяющими их храбрость, верность и дружбу. Несмотря на юный возраст, им предстоит пройти через испытания, которые оставят след на всю жизнь .

Режиссёры и студии

За постановку проекта отвечают режиссёры Реми Шепман и Лиан Вивье-Шапас. Производством займётся студия Folivari, основанная Брюннерами. К созданию картины присоединятся люксембургские Studio Melusine и Tchack, а во Франции дистрибуцией займётся компания KMBO. По словам продюсеров, объединение разных студий позволит добиться уникального визуального стиля, где реалистичность будет сочетаться с лёгкой поэтичностью анимации .

Голос автора в сценарии

Роберт Х. Либерман, чья книга легла в основу сюжета, примет участие в написании сценария. Это позволит сохранить подлинность авторского взгляда на тему и сохранить связь между литературным первоисточником и экранным воплощением. Либерман известен не только как писатель, но и как документалист, что делает его вклад особенно ценным для исторической достоверности проекта .

Личное измерение истории

Для семьи Брюннеров работа над "Детьми свободы" стала не просто профессиональным вызовом, а и личным высказыванием.

"Как продюсеры, мы считаем, что этот фильм перекликается с нашей семейной историей, с разломами и тайнами, которые возникают посреди тишины", — отметил Брюннер-младший.

По словам Дамьена Брюннера, картина посвящена темам памяти, наследия и дружбы — тем ценностям, которые особенно важны для передачи новым поколениям .