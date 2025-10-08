Цены взлетели, а вода станет бесплатной: в аэропорту Рощино исправляют несправедливость

Пассажиры тюменского аэропорта Рощино вскоре смогут бесплатно утолить жажду — в здании появятся питьевые фонтанчики. Решение принято после проверки, проведённой региональным управлением ФАС, сообщили URA. RU в ведомстве.

Проверка выявила завышенные цены

"Управление провело анализ цен на питьевую воду в Рощино. Он показал, что стоимость воды в стерильной зоне значительно выше, чем за её пределами. При этом возможность получить питьевую воду бесплатно у пассажиров отсутствует. В адрес акционерного общества были направлены рекомендации установить в стерильной зоне питьевые фонтанчики", — рассказали в УФАС.

Проверка показала, что бутылка воды после прохождения предполётного досмотра стоила заметно дороже, чем в обычных магазинах, а альтернативы — вроде кулеров или автоматов с бесплатной водой — в аэропорту не было.

Аэропорт согласился с предложением

В аэропорту Рощино поддержали инициативу антимонопольного ведомства и согласились установить фонтанчики. Сейчас вопрос находится на контроле УФАС до полного исполнения рекомендаций.