Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Игрок в фокусе
Игрок в фокусе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Игры
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:18

Один из самых громких шутеров года внезапно стал бесплатным — времени осталось мало

Call of Duty: Black Ops 7 стала доступна бесплатно до 22 декабря — Activision

В декабре один из самых обсуждаемых шутеров года неожиданно получил бесплатный доступ для всех желающих. Об этом сообщила компания Activision, объявив о запуске временной акции для Call of Duty: Black Ops 7, которая позволяет познакомиться с игрой без покупки до 22 декабря.

Бесплатный доступ и условия акции

Пробный период распространяется на все платформы, где доступна Call of Duty: Black Ops 7 — ПК, PlayStation и Xbox. В течение акции пользователи могут запустить игру без ограничений по времени, однако доступен не весь контент, а только часть режимов. Такой формат позволяет оценить основные механики и общее состояние проекта перед возможной покупкой.

В Activision подчёркивают, что акция не требует оформления подписок или предварительных платежей. После завершения бесплатного периода игроки смогут перенести накопленный прогресс в полную версию, если решат приобрести игру. Это касается как разблокированного контента, так и статистики в доступных режимах.

Контент пробной версии

В рамках бесплатного доступа открыта значительная часть мультиплеера. Игрокам доступны режимы Team Deathmatch, Hardpoint, Domination и Kill Confirmed, а сами матчи проходят более чем на 20 картах. Такой набор охватывает ключевые форматы соревновательной игры и даёт представление о балансе и темпе боёв.

Помимо стандартного мультиплеера, в пробную версию включён режим с зомби, сезонный новогодний контент и временный развлекательный режим "Прятки". Он вдохновлён механиками Garry's Mod и ориентирован скорее на экспериментальный и менее соревновательный игровой процесс.

Релиз и реакция аудитории

Call of Duty: Black Ops 7 вышла 14 ноября и с первого дня доступна не только для покупки, но и в подписке Game Pass. В рамках сервиса игра предлагается без дополнительной оплаты, что расширило потенциальную аудиторию проекта.

При этом релиз сопровождался критикой со стороны игроков. По оценкам аналитиков, стартовые продажи оказались примерно на 50% ниже показателей предыдущей части серии. Бесплатный пробный период может стать для Activision способом привлечь новых пользователей и скорректировать интерес к проекту на фоне сдержанной реакции рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Dota 2 перестала работать в ряде российских регионов 30.04.2025 в 14:28
В России начались сбои в Dota 2

Игроки популярной многопользовательской игры Dota 2 по всей России столкнулись с рядом технических проблем. Особенно активно о неполадках сообщают пользователи из Амурской области и Республики Мордовия.

Читать полностью » Дочь Илона Маска прокомментировала навыки отца в компьютерных играх 31.03.2025 в 10:52
Дочь Илона Маска высмеяла навыки отца, сравнив его с "собачьим дерьмом"

Дочь Илона Маска, Вивиан Дженна Уилсон, публично усомнилась в игровых навыках своего отца, употребив уничижительное сравнение и отметив его некомпетентность в видеоиграх. По информации PC Gamer, это произошло в ходе трансляции на Twitch-канале стримера Хасана Пикера, где обсуждались слова Маска о его якобы высоком уровне игры в компьютерные развлечения.

Читать полностью » Electronic Arts закрыл легендарную мобильную игру The Simpsons: Tapped Out 27.01.2025 в 20:48
EA закрыл The Simpsons: Tapped Out после 13 лет существования игры

Разработчик компьютерных игр Electronic Arts сообщил, что популярная мобильная игра The Simpsons: Tapped Out официально закрыта. Эту информацию приводит портал GameRant.

Читать полностью » Как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp: пошаговая инструкция 06.01.2025 в 0:12
WhatsApp 2025: как восстановить удаленные сообщения за считанные минуты

WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, не имеет функции «корзины», что может вызвать сложности при восстановлении удаленных сообщений или файлов.

Читать полностью » Настройки HDR на Xbox Series X: как сделать картинку более чёткой 05.01.2025 в 11:58

Современные игровые консоли, такие как Xbox Series X, предлагают множество настроек для улучшения графики и игрового процесса.

Читать полностью » Atari выходит на рынок портативных консолей с Gamestation Go 04.01.2025 в 12:25
Ретро и современность: новая портативная консоль Atari Gamestation Go

Atari, легендарный бренд в мире видеоигр, объявил о своём возвращении на рынок портативных консолей с новой моделью Gamestation Go.

Читать полностью » PS6: Новая эра графики и технологий в сотрудничестве с AMD 04.01.2025 в 12:18
PS6 и проект Amethyst: новые технологии для облачных игр и ПК

После недавнего выпуска PS5 Pro, внимание переключается на следующую крупную консоль Sony — PS6.

Читать полностью » Samsung расширяет доступность Good Lock в One UI 7.0 04.01.2025 в 12:11
Новый дизайн Good Lock: что изменится с выходом One UI 7.0

С выпуском новой версии программного обеспечения One UI 7.0 компания Samsung внесёт значительные улучшения в приложение Good Lock, которое теперь станет доступным пользователям по всему миру через Google Play Store.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
ДФО
Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС
Садоводство
Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК
Культура и шоу-бизнес
У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet