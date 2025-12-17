Один из самых громких шутеров года внезапно стал бесплатным — времени осталось мало

В декабре один из самых обсуждаемых шутеров года неожиданно получил бесплатный доступ для всех желающих. Об этом сообщила компания Activision, объявив о запуске временной акции для Call of Duty: Black Ops 7, которая позволяет познакомиться с игрой без покупки до 22 декабря.

Бесплатный доступ и условия акции

Пробный период распространяется на все платформы, где доступна Call of Duty: Black Ops 7 — ПК, PlayStation и Xbox. В течение акции пользователи могут запустить игру без ограничений по времени, однако доступен не весь контент, а только часть режимов. Такой формат позволяет оценить основные механики и общее состояние проекта перед возможной покупкой.

В Activision подчёркивают, что акция не требует оформления подписок или предварительных платежей. После завершения бесплатного периода игроки смогут перенести накопленный прогресс в полную версию, если решат приобрести игру. Это касается как разблокированного контента, так и статистики в доступных режимах.

Контент пробной версии

В рамках бесплатного доступа открыта значительная часть мультиплеера. Игрокам доступны режимы Team Deathmatch, Hardpoint, Domination и Kill Confirmed, а сами матчи проходят более чем на 20 картах. Такой набор охватывает ключевые форматы соревновательной игры и даёт представление о балансе и темпе боёв.

Помимо стандартного мультиплеера, в пробную версию включён режим с зомби, сезонный новогодний контент и временный развлекательный режим "Прятки". Он вдохновлён механиками Garry's Mod и ориентирован скорее на экспериментальный и менее соревновательный игровой процесс.

Релиз и реакция аудитории

Call of Duty: Black Ops 7 вышла 14 ноября и с первого дня доступна не только для покупки, но и в подписке Game Pass. В рамках сервиса игра предлагается без дополнительной оплаты, что расширило потенциальную аудиторию проекта.

При этом релиз сопровождался критикой со стороны игроков. По оценкам аналитиков, стартовые продажи оказались примерно на 50% ниже показателей предыдущей части серии. Бесплатный пробный период может стать для Activision способом привлечь новых пользователей и скорректировать интерес к проекту на фоне сдержанной реакции рынка.