Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд
В нижнюю палату парламента внесён законопроект, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников России. Документ уже опубликован в электронной базе Госдумы.
Что предлагают
Сейчас право на бесплатный проезд имеют только дети-сироты и школьники из многодетных семей.
Новый законопроект расширяет льготу на всех учащихся.
Бесплатный проезд будет действовать во всех видах общественного транспорта, кроме маршрутных такси.
Зачем это нужно
В пояснительной записке авторы инициативы указали:
"Предполагается, что подобное предложение положительно скажется на социальном положении обучающихся, а также оптимизирует и адаптирует законодательство об образовании под общественные реалии".
