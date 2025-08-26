Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд

В Госдуме рассмотрят инициативу о бесплатном проезде школьников

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников России. Документ уже опубликован в электронной базе Госдумы.

Что предлагают
Сейчас право на бесплатный проезд имеют только дети-сироты и школьники из многодетных семей.
Новый законопроект расширяет льготу на всех учащихся.
Бесплатный проезд будет действовать во всех видах общественного транспорта, кроме маршрутных такси.

Зачем это нужно
В пояснительной записке авторы инициативы указали:

"Предполагается, что подобное предложение положительно скажется на социальном положении обучающихся, а также оптимизирует и адаптирует законодательство об образовании под общественные реалии".

