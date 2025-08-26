Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников России. Документ уже опубликован в электронной базе Госдумы.

Что предлагают

Сейчас право на бесплатный проезд имеют только дети-сироты и школьники из многодетных семей.

Новый законопроект расширяет льготу на всех учащихся.

Бесплатный проезд будет действовать во всех видах общественного транспорта, кроме маршрутных такси.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы инициативы указали: