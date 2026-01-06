98% пассажиров уже согласились: почему безнал в тюменском транспорте побеждает и что будет дальше

Бесплатная пересадка в тюменском общественном транспорте может стать дольше — власти рассматривают вариант увеличить допустимый интервал с одного часа до полутора. Об этом сообщает "АиФ-Тюмень" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сейчас пассажиры, использующие единый билет, могут совершить две поездки с пересадкой в течение 60 минут. Однако в мэрии изучают возможность продлить срок действия пересадочного тарифа до 90 минут, что может сделать маршруты с пересадками удобнее, особенно в часы пик и при увеличении времени в пути из-за пробок.

Инициатива обсуждается как часть более широких изменений тарифной системы. В администрации говорят не только о пересадочном интервале, но и о расширении "билетного меню". Среди рассматриваемых вариантов — появление безлимитных проездных на месяц или абонементов на определённое количество поездок. При этом сроки внедрения нововведений пока не называются, и в мэрии подчёркивают, что решения находятся на стадии проработки.

Пересадочный тариф: что действует сейчас и что хотят изменить

В Тюмени действует система бесплатной пересадки по единому билету, которая позволяет совершить две поездки с пересадкой в течение 60 минут. Такой подход рассчитан на пассажиров, которым нужно добираться до места назначения с использованием двух маршрутов. Однако фактическое время в пути не всегда укладывается в час — особенно при высокой загруженности дорог или при значительных интервалах движения транспорта.

В администрации города рассматривают продление этого интервала до 90 минут. Как пояснили в мэрии, это рассматривается как один из шагов по развитию тарифной системы. Продление времени пересадки может снизить число ситуаций, когда пассажиру приходится оплачивать вторую поездку только из-за задержки транспорта или сложной логистики пересадки.

Какие изменения в билетной системе обсуждаются

Помимо корректировки пересадочного тарифа, в мэрии заявили о намерении расширить набор доступных билетов. В числе возможных решений — введение безлимитных проездных, которые будут действовать месяц, а также вариантов с фиксированным количеством поездок. Такие формы оплаты традиционно востребованы у тех, кто пользуется транспортом ежедневно, поскольку позволяют заранее планировать расходы.

При этом в администрации подчёркивают, что сроки реализации этих идей пока не определены. То есть обсуждение идёт в рамках общей работы над тарифной системой, но конкретные даты ввода новых проездных или изменения пересадочного интервала пока не названы. В результате пассажиры могут ожидать обновлений, но точных параметров будущих тарифов городские власти пока не раскрывают.

Штраф за безбилетный проезд и дефицит кондукторов

Отдельно в материале поднимается вопрос штрафов за безбилетный проезд. В прошлом году городские власти планировали повысить его со 100 до 2,5 тысячи рублей, но изменения не вступили в силу. Тем не менее муниципалитет продолжает работу в этом направлении. Власти считают увеличение штрафа актуальным, поскольку Тюмень стремится к переходу на безкондукторную модель обслуживания.

Сложность в том, что безкондукторная система требует контроля и достаточного числа сотрудников, а кадровая ситуация остаётся напряжённой. По данным мэрии, дефицит кондукторов достигает 20%. Именно эта нехватка персонала мешает быстрее перейти на новую модель обслуживания и усиливает интерес к реформам, которые должны дисциплинировать пассажиров и обеспечить стабильность сбора платы за проезд.

Новые цены и почти полный переход на безнал

С 1 января 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени составляет 42 рубля при оплате наличными и 37 рублей при оплате банковской картой. В мэрии отмечают, что подавляющее большинство пассажиров уже выбрали безналичный способ. По данным администрации, 98% пассажиров оплачивают поездки безналично.

Этот показатель показывает, что транспортная система фактически уже перешла на современные способы оплаты, а дальнейшие изменения тарифов — будь то продление пересадки или введение новых проездных — будут опираться на безналичную модель. Вопрос теперь заключается в том, насколько быстро город сможет адаптировать тарифную систему под новые привычки пассажиров и одновременно решить кадровую проблему в обслуживании.