Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото общественного транспорта
Фото общественного транспорта
© https://unsplash.com by Jun Ren is licensed under Free
Главная / Уральский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:12

98% пассажиров уже согласились: почему безнал в тюменском транспорте побеждает и что будет дальше

Бесплатную пересадку в Тюмени могут продлить до 90 минут — АиФ Тюмень

Бесплатная пересадка в тюменском общественном транспорте может стать дольше — власти рассматривают вариант увеличить допустимый интервал с одного часа до полутора. Об этом сообщает "АиФ-Тюмень" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сейчас пассажиры, использующие единый билет, могут совершить две поездки с пересадкой в течение 60 минут. Однако в мэрии изучают возможность продлить срок действия пересадочного тарифа до 90 минут, что может сделать маршруты с пересадками удобнее, особенно в часы пик и при увеличении времени в пути из-за пробок.

Инициатива обсуждается как часть более широких изменений тарифной системы. В администрации говорят не только о пересадочном интервале, но и о расширении "билетного меню". Среди рассматриваемых вариантов — появление безлимитных проездных на месяц или абонементов на определённое количество поездок. При этом сроки внедрения нововведений пока не называются, и в мэрии подчёркивают, что решения находятся на стадии проработки.

Пересадочный тариф: что действует сейчас и что хотят изменить

В Тюмени действует система бесплатной пересадки по единому билету, которая позволяет совершить две поездки с пересадкой в течение 60 минут. Такой подход рассчитан на пассажиров, которым нужно добираться до места назначения с использованием двух маршрутов. Однако фактическое время в пути не всегда укладывается в час — особенно при высокой загруженности дорог или при значительных интервалах движения транспорта.

В администрации города рассматривают продление этого интервала до 90 минут. Как пояснили в мэрии, это рассматривается как один из шагов по развитию тарифной системы. Продление времени пересадки может снизить число ситуаций, когда пассажиру приходится оплачивать вторую поездку только из-за задержки транспорта или сложной логистики пересадки.

Какие изменения в билетной системе обсуждаются

Помимо корректировки пересадочного тарифа, в мэрии заявили о намерении расширить набор доступных билетов. В числе возможных решений — введение безлимитных проездных, которые будут действовать месяц, а также вариантов с фиксированным количеством поездок. Такие формы оплаты традиционно востребованы у тех, кто пользуется транспортом ежедневно, поскольку позволяют заранее планировать расходы.

При этом в администрации подчёркивают, что сроки реализации этих идей пока не определены. То есть обсуждение идёт в рамках общей работы над тарифной системой, но конкретные даты ввода новых проездных или изменения пересадочного интервала пока не названы. В результате пассажиры могут ожидать обновлений, но точных параметров будущих тарифов городские власти пока не раскрывают.

Штраф за безбилетный проезд и дефицит кондукторов

Отдельно в материале поднимается вопрос штрафов за безбилетный проезд. В прошлом году городские власти планировали повысить его со 100 до 2,5 тысячи рублей, но изменения не вступили в силу. Тем не менее муниципалитет продолжает работу в этом направлении. Власти считают увеличение штрафа актуальным, поскольку Тюмень стремится к переходу на безкондукторную модель обслуживания.

Сложность в том, что безкондукторная система требует контроля и достаточного числа сотрудников, а кадровая ситуация остаётся напряжённой. По данным мэрии, дефицит кондукторов достигает 20%. Именно эта нехватка персонала мешает быстрее перейти на новую модель обслуживания и усиливает интерес к реформам, которые должны дисциплинировать пассажиров и обеспечить стабильность сбора платы за проезд.

Новые цены и почти полный переход на безнал

С 1 января 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени составляет 42 рубля при оплате наличными и 37 рублей при оплате банковской картой. В мэрии отмечают, что подавляющее большинство пассажиров уже выбрали безналичный способ. По данным администрации, 98% пассажиров оплачивают поездки безналично.

Этот показатель показывает, что транспортная система фактически уже перешла на современные способы оплаты, а дальнейшие изменения тарифов — будь то продление пересадки или введение новых проездных — будут опираться на безналичную модель. Вопрос теперь заключается в том, насколько быстро город сможет адаптировать тарифную систему под новые привычки пассажиров и одновременно решить кадровую проблему в обслуживании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Житель Юрги лишился 200 тыс. рублей после звонка о доставке – МВД Кузбасса 22.12.2025 в 3:19
СМС-код как точка невозврата: история, в которой доставка обернулась продажей автомобиля

Житель Юрги лишился 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые под видом доставки и полиции убедили его продать автомобиль.

Читать полностью » Морозы до -38° отменили школьные занятия в ХМАО — Власти региона 19.12.2025 в 7:34
Старшеклассники в школу, младшие — дома: как в ХМАО разделили учёбу из-за рекордных морозов

В ХМАО из-за морозов до -38 градусов отменили занятия почти во всех школах. Где уроки не состоятся и какие классы остались дома.

Читать полностью » Стоимость проезда в автобусах М2 в Югре составит 41 рубль — Региональная служба по тарифам 18.12.2025 в 9:56
За проезд в автобусе с жёсткими сиденьями возьмут 3,45 рубля за км: готовьтесь считать километры

С 1 января в Югре меняются тарифы на общественный транспорт: вырастут цены на городские автобусы и иначе посчитают междугородние поездки.

Читать полностью » Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи 13.12.2025 в 13:50
Неделя без света и тепла: СК занялся деревней, где дети учат уроки при свечах

После недели перебоев с электричеством и холода в домах деревни Ключи следователи начали проверку, оценивая действия энергетиков и масштабы проблемы.

Читать полностью » Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал 11.12.2025 в 9:51
Отопление, вода, связь — всё рухнуло в одночасье: кошмар жителей Ключей на фоне рекордных холодов

Деревня под Челябинском двое суток сидит с перебоями света, более 200 домов остывают, а жители в морозы ждут, когда энергетики окончательно восстановят сеть.

Читать полностью » Контролеры сняли с продажи десять видов пельменей в Кургане — Россельхознадзор 11.12.2025 в 8:35
Десять видов пельменей и одна критическая ошибка: как малый бизнес попал под прицел проверяющих

Россельхознадзор приостановил выпуск курганских пельменей сразу нескольких видов — производителю дали две недели, чтобы доказать безопасность продукции.

Читать полностью » Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU 11.12.2025 в 8:20
Икорный лоттерейный билет: челябинцы рискуют, покупая деликатес с доставкой из объявлений

В Челябинской области появились десятки объявлений о продаже красной икры по цене от 65 рублей, но минимальный заказ — 30 банок — заставляет задуматься о реальном качестве товара.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень 11.12.2025 в 7:51
Организаторы не ожидали такого ажиотажа: поезд Деда Мороза едва не привёл к трагедии в Ишиме

В Ишиме поезд Деда Мороза собрал тысячи горожан у вокзала, но из-за ограниченного доступа к составу праздник для многих закончился в давке у входа.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Происшествия
В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев
Красота и здоровье
Свинец продолжает угрожать здоровью из-за накопления в организме — исследователь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet