Путёвки есть, но берут не все: почему бесплатный санаторий остаётся скрытой льготой

Бесплатное санаторно-курортное лечение остаётся одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки, особенно для граждан с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Возможность восстановить силы и пройти курс процедур за счёт государства доступна широкому кругу россиян, однако требует соблюдения ряда условий. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамару Фролову.

Кто имеет право на бесплатную путёвку

По словам парламентария, путёвки на бесплатное лечение в санаториях предоставляются как по федеральным, так и по региональным льготным программам. В число получателей входят инвалиды по заболеванию, дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших ветеранов.

Кроме того, право на санаторно-курортное лечение за счёт государства имеют граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Как отметила Фролова, перечень льготных категорий может расширяться на уровне субъектов РФ в зависимости от региональных программ социальной поддержки.

Сопровождение и региональные особенности

Отдельно депутат обратила внимание на вопрос сопровождения. Взрослых инвалидов первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности, по её словам, может бесплатно сопровождать один человек. Это правило позволяет обеспечить полноценный курс лечения и необходимый уход в период пребывания в санатории.

При этом каждый регион вправе устанавливать дополнительные меры поддержки, включая расширение списка граждан, имеющих право на бесплатные путёвки. Поэтому условия получения санаторного лечения могут отличаться в зависимости от места проживания.

Медицинские условия и ограничения

Ключевым условием для получения путёвки является наличие медицинского заключения. Оно оформляется в территориальной поликлинике по месту жительства и подтверждает показания для санаторно-курортного лечения.

"Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства", — подчеркнула член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

В справке фиксируется состояние здоровья пациента и указываются рекомендованные виды процедур. При этом, как напомнила парламентарий, существуют медицинские противопоказания, которые могут стать основанием для отказа в направлении на лечение. Все показания и ограничения необходимо заранее обсудить с лечащим врачом.

Значение для социальной политики

Фролова подчеркнула, что бесплатное санаторно-курортное лечение является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. По её словам, такие программы способствуют улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности активной жизни и укреплению трудового потенциала страны.