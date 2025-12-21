Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Санаторий
Санаторий
© cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:32

Путёвки есть, но берут не все: почему бесплатный санаторий остаётся скрытой льготой

Бесплатные санаторные путёвки доступны инвалидам и ветеранам — депутат Фролова

Бесплатное санаторно-курортное лечение остаётся одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки, особенно для граждан с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Возможность восстановить силы и пройти курс процедур за счёт государства доступна широкому кругу россиян, однако требует соблюдения ряда условий. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамару Фролову.

Кто имеет право на бесплатную путёвку

По словам парламентария, путёвки на бесплатное лечение в санаториях предоставляются как по федеральным, так и по региональным льготным программам. В число получателей входят инвалиды по заболеванию, дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших ветеранов.

Кроме того, право на санаторно-курортное лечение за счёт государства имеют граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Как отметила Фролова, перечень льготных категорий может расширяться на уровне субъектов РФ в зависимости от региональных программ социальной поддержки.

Сопровождение и региональные особенности

Отдельно депутат обратила внимание на вопрос сопровождения. Взрослых инвалидов первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности, по её словам, может бесплатно сопровождать один человек. Это правило позволяет обеспечить полноценный курс лечения и необходимый уход в период пребывания в санатории.

При этом каждый регион вправе устанавливать дополнительные меры поддержки, включая расширение списка граждан, имеющих право на бесплатные путёвки. Поэтому условия получения санаторного лечения могут отличаться в зависимости от места проживания.

Медицинские условия и ограничения

Ключевым условием для получения путёвки является наличие медицинского заключения. Оно оформляется в территориальной поликлинике по месту жительства и подтверждает показания для санаторно-курортного лечения.

"Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства", — подчеркнула член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

В справке фиксируется состояние здоровья пациента и указываются рекомендованные виды процедур. При этом, как напомнила парламентарий, существуют медицинские противопоказания, которые могут стать основанием для отказа в направлении на лечение. Все показания и ограничения необходимо заранее обсудить с лечащим врачом.

Значение для социальной политики

Фролова подчеркнула, что бесплатное санаторно-курортное лечение является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. По её словам, такие программы способствуют улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности активной жизни и укреплению трудового потенциала страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Министр образования Мурманской области ответил на вопросы о квотах на пригласительные на елку — ТАСС вчера в 12:51
Мурманская новогодняя елка: какие дети получат бесплатные билеты, а кто останется без них

В Мурманской области разъяснили правила отбора детей на главную новогоднюю елку региона. Пригласительные получают только одаренные дети и дети из социально незащищенных семей.

Читать полностью » Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости вчера в 9:56
Одни регионы богатеют на глазах, другие — почти стоят: что скрывает средняя зарплата по стране

В России продолжается неравномерный рост зарплат: от 14 до 38 тысяч рублей в разных регионах. Узнайте, кто в лидерах и что это значит для экономики!

Читать полностью » Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС вчера в 8:01
Лёд, который может не выдержать: как температура близка к нулю превращает замёрзшие водоёмы в угрозу

В связи с тонким льдом в центральной России выходить на него опасно, предупреждают специалисты. Вскоре будет проверена его прочность для подледного лова.

Читать полностью » В России развиваются системы оповещения, включая использование домофонов для экстренных уведомлений – МЧС вчера в 8:00
Что скрывается за умными домофонами: как они могут спасти жизни в чрезвычайных ситуациях

Домофоны и системы эвакуации становятся частью системы оповещения населения в России, помогая быстрее информировать граждан о ЧС.

Читать полностью » Церковь назвала оккультные услуги источником финансового и духовного ущерба – ТАСС вчера в 4:57
Сотни миллиардов исчезают в никуда: оккультные практики признали угрозой для общества

В РПЦ рассчитывают на федеральный запрет оккультно-магических услуг, считая их источником финансового и духовного ущерба для граждан.

Читать полностью » Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии вчера в 4:57
Пять домов ушли под воду навсегда: последствия паводка в Якутии оказались тяжелее ожиданий

Летний паводок на северо-востоке Якутии нанёс ущерб более чем на 307 млн рублей. Власти завершили восстановительные работы и готовят новые меры защиты.

Читать полностью » Экспертиза оценила квартиру Ларисы Долиной в 138 млн рублей – ТАСС вчера в 4:57
Недвижимость с сюжетом триллера: экспертиза поставила точку в споре о цене квартиры Долиной

Судебная экспертиза по делу Ларисы Долиной оценила ее квартиру в 138 млн рублей, тогда как стороны сделки называли суммы от 112 до 205 млн.

Читать полностью » Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков вчера в 4:24
Праздник превращают в ловушку: мошенники охотятся за картами под прикрытием государства

Мошенники перед Новым годом рассылают сообщения о фальшивых выплатах и подарках от властей, выманивая у россиян данные банковских карт.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы
Красота и здоровье
Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов
Красота и здоровье
В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова
Еда
Голубой сыр добавил печёному картофелю солоноватую пикантность — Chowhound
Красота и здоровье
Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин
Красота и здоровье
Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян
ЮФО
В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС
ЮФО
Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet