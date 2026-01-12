Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лужники
Лужники
© commons.wikimedia.org by mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:32

Лужники включили зимний режим: на новой трассе есть нюанс, без которого не пустят

В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс

В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу: она будет работать до 1 марта и рассчитана не только на самостоятельные прогулки, но и на тренировки с инструкторами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Где проходит трасса и что изменилось в новом сезоне

Маршрут проложен по парковке Южного спортивного центра, после чего продлён в направлении сквера у памятника Ленину. Общая протяженность трассы составляет 3 км, и, как отметил мэр, это почти в два раза больше, чем в 2025 году.

На территории оборудованы специализированная лыжня и стрельбище, что позволяет совмещать лыжный ход и биатлонную часть. Также предусмотрены зона проката инвентаря и раздевалки — то есть инфраструктура рассчитана на тех, кто приходит без собственного оборудования и хочет переодеться на месте.

Тренировки, мастер-классы и соревнования

В программе сезона заявлены мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования, а также ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Организаторы делают ставку на регулярность занятий и возможность попробовать дисциплины в формате сопровождения, а не только "катания для себя".

Сколько будет работать трасса и как попасть

Как следует из сообщения, трасса будет открыта до 1 марта. Вход на нее бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

Проект проводится уже пятый сезон, и, по словам мэра, за прошлые годы трассу посетили более 50 тысяч человек. В 2026 году организаторы рассчитывают на сопоставимую популярность, учитывая увеличение длины маршрута и расширение программы занятий.

