Олег Белов Опубликована сегодня в 3:27

Парковка — в знак благодарности: в Пензе предлагают сделать её бесплатной для ветеранов

В Пензе обсуждают введение льгот на муниципальных парковках для ветеранов боевых действий

В Пензе может измениться порядок оплаты муниципальных парковок. На сессии гордумы в пятницу, 26 сентября, депутат Алексей Суходолов предложил освободить от платы ветеранов боевых действий.

Аргументы в пользу инициативы

Суходолов отметил, что подобная практика уже существует в ряде регионов. В пример он привёл Волгоград и Тулу, где ветераны могут парковаться бесплатно. По его мнению, Пензе стоит перенять этот опыт в знак уважения и поддержки защитников Отечества.

Что нужно просчитать

Для реализации инициативы депутат обратился к финансовому управлению и УЖКХ с просьбой провести расчёты и оценить, насколько город может позволить себе эту меру.

Где действуют платные парковки

Сегодня в Пензе платные муниципальные парковки расположены:

  • на ул. Карла Маркса (у парка);

  • на ул. Пушкина (возле администрации);

  • на ул. Лермонтова (рядом с областной больницей);

  • у Спасского собора;

  • на площади Ленина и других центральных улицах.

Кроме того, полностью платной станет новая парковка у вокзала на 228 мест. Но для всех водителей там предусмотрен льготный час — первый час парковки будет бесплатным.

