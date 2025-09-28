Парковка — в знак благодарности: в Пензе предлагают сделать её бесплатной для ветеранов
В Пензе может измениться порядок оплаты муниципальных парковок. На сессии гордумы в пятницу, 26 сентября, депутат Алексей Суходолов предложил освободить от платы ветеранов боевых действий.
Аргументы в пользу инициативы
Суходолов отметил, что подобная практика уже существует в ряде регионов. В пример он привёл Волгоград и Тулу, где ветераны могут парковаться бесплатно. По его мнению, Пензе стоит перенять этот опыт в знак уважения и поддержки защитников Отечества.
Что нужно просчитать
Для реализации инициативы депутат обратился к финансовому управлению и УЖКХ с просьбой провести расчёты и оценить, насколько город может позволить себе эту меру.
Где действуют платные парковки
Сегодня в Пензе платные муниципальные парковки расположены:
-
на ул. Карла Маркса (у парка);
-
на ул. Пушкина (возле администрации);
-
на ул. Лермонтова (рядом с областной больницей);
-
у Спасского собора;
-
на площади Ленина и других центральных улицах.
Кроме того, полностью платной станет новая парковка у вокзала на 228 мест. Но для всех водителей там предусмотрен льготный час — первый час парковки будет бесплатным.
