Праздник без такси и без очередей: Москва делает метро, МЦК и наземный транспорт бесплатными на ночь

В Москве новогодняя ночь традиционно становится испытанием для транспорта, но в этот раз власти делают ставку на максимально удобный режим работы. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. Метро и МЦК будут работать без перерыва, часть маршрутов наземного транспорта перейдёт на расширенный график, а на ключевых направлениях обещают круглосуточную доступность — чтобы горожанам не пришлось выбирать между праздником и возможностью безопасно добраться домой.

Метро и МЦК — круглосуточно, МЦД — до 03:00

"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия", — написал Собянин.

Бесплатный проезд и усиление наземных маршрутов

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января поездки в метро, на МЦК и в наземном транспорте будут бесплатными.

Одновременно без перерывов будут курсировать 116 популярных автобусных и электробусных маршрутов, а также 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1. При этом 18 ночных регулярных маршрутов сохранят движение по обычному расписанию, чтобы городская транспортная сеть оставалась предсказуемой и стабильной в самый загруженный период.

МЦД — по тарифам, трансляция обращения президента и рождественский график

Отдельно подчёркивается, что проезд на МЦД в новогоднюю ночь останется платным и будет взиматься по действующим тарифам. В московском метро также планируют организовать трансляцию новогоднего обращения президента России, чтобы пассажиры могли услышать поздравление даже в пути.

Власти заранее обозначили и режим работы на следующий важный праздник. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, а МЦД — до 03:00. Наземный транспорт продлит движение до 03:30: в этот период будут задействованы 125 автобусных и электробусных маршрутов и 18 трамвайных маршрутов, а ночные линии продолжат курсировать по привычному расписанию.