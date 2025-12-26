Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Станция метро Гольяново в Москве
Станция метро Гольяново в Москве
© mos.ru is licensed under Free More Info
Главная / Центральный федеральный округ
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:08

Праздник без такси и без очередей: Москва делает метро, МЦК и наземный транспорт бесплатными на ночь

Проезд в метро и наземном транспорте сделают бесплатным в новогоднюю ночь — Собянин

В Москве новогодняя ночь традиционно становится испытанием для транспорта, но в этот раз власти делают ставку на максимально удобный режим работы. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. Метро и МЦК будут работать без перерыва, часть маршрутов наземного транспорта перейдёт на расширенный график, а на ключевых направлениях обещают круглосуточную доступность — чтобы горожанам не пришлось выбирать между праздником и возможностью безопасно добраться домой.

Метро и МЦК — круглосуточно, МЦД — до 03:00

"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия", — написал Собянин.

Бесплатный проезд и усиление наземных маршрутов

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января поездки в метро, на МЦК и в наземном транспорте будут бесплатными.

Одновременно без перерывов будут курсировать 116 популярных автобусных и электробусных маршрутов, а также 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1. При этом 18 ночных регулярных маршрутов сохранят движение по обычному расписанию, чтобы городская транспортная сеть оставалась предсказуемой и стабильной в самый загруженный период.

МЦД — по тарифам, трансляция обращения президента и рождественский график

Отдельно подчёркивается, что проезд на МЦД в новогоднюю ночь останется платным и будет взиматься по действующим тарифам. В московском метро также планируют организовать трансляцию новогоднего обращения президента России, чтобы пассажиры могли услышать поздравление даже в пути.

Власти заранее обозначили и режим работы на следующий важный праздник. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, а МЦД — до 03:00. Наземный транспорт продлит движение до 03:30: в этот период будут задействованы 125 автобусных и электробусных маршрутов и 18 трамвайных маршрутов, а ночные линии продолжат курсировать по привычному расписанию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве 23 декабря ожидаются морозы до −11 градусов без осадков — Гидрометцентр 23.12.2025 в 7:23
Без снега, но с морозом: какая погода ждёт Москву 23 декабря

В Москве 23 декабря сохранится морозная погода: днём до -11°C, ночью ожидается заметное усиление холода.

Читать полностью » В Подмосковье 9,5 тыс. человек прошли бесплатный онкоскрининг с начала года – Минздрав 23.12.2025 в 4:20
Бесплатные скрининги по субботам: как подмосковные центры онкологической помощи выявляют рак на ранней стадии

В Подмосковье с начала 2025 года более 9,5 тыс. человек прошли бесплатный онкоскрининг, в ходе которого были выявлены подозрения на онкологические заболевания у нескольких жителей.

Читать полностью » Рособрнадзор приостановил лицензию Московской школы социальных наук – ТАСС 23.12.2025 в 4:03
Шанинка в опасности: как Рособрнадзор приостановил обучение в одном из самых известных вузов

Рособрнадзор приостановил лицензию "Шанинки", продолжая борьбу с нарушениями в сфере высшего образования. Почему вузы сталкиваются с серьезными последствиями?

Читать полностью » СК возобновил дело об убийстве 2002 года в Туле — СК России 22.12.2025 в 16:57
Преступление 2002 года напомнило о себе: старый конфликт закончился новым арестом

В Туле раскрыли убийство, совершённое в 2002 году. Следствие возобновили спустя 23 года, подозреваемый задержан и арестован.

Читать полностью » Продажи новостроек в России снизились на 4,2% за 2025 год — Движение.ру 22.12.2025 в 16:57
Рынок новостроек дал трещину: спрос падает, а рост держится лишь в нескольких миллионниках

Продажи новостроек в 2025 году снизились почти по всей стране, и лишь шесть городов-миллионников смогли превзойти прошлогодние показатели.

Читать полностью » Загрузка гостиниц Тамбовской области превысила 85% на Новый год — ТАСС 22.12.2025 в 16:57
Новый год без свободных мест: региональные гостиницы стремительно закрывают бронирование

Гостиницы Тамбовской области заполнены более чем на 85%: туристы активно бронируют туры и экскурсии на новогодние праздники.

Читать полностью » Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в начале недели — Тишковец 22.12.2025 в 8:30
После обеда — зима: понедельник готовит москвичам резкий погодный разворот

Понедельник в Москве принесёт снег, резкое похолодание и сильную гололедицу после прохождения холодного фронта.

Читать полностью » В Москве открыли более 250 ёлочных базаров 20.12.2025 в 10:17
Предновогодняя гонка началась: ёлочные базары в Москве открылись

В Москве открылись более 250 ёлочных базаров до 31 декабря: где их больше всего и какие деревья привезли в столицу в этом году?

Читать полностью »

Новости
Общество
Житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей без совпадений — Столото
Красота и здоровье
Маникюр создаёт ощущение праздника в декабре — нейл-мастера
Авто и мото
Lada стала лидером по заявкам на кредит среди машин с пробегом — Авито Авто
Культура и шоу-бизнес
Фанаты Макса Коржа готовят коллективный иск на 20 млн рублей к организаторам концерта в Алматы
Питомцы
Воровство помогает животным экономить энергию и снижать риск травм — зоологи
Еда
Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар
Дом
Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest
Наука
Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet