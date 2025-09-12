Право есть, таблеток нет: почему пациенты остаются один на один с болезнью

Право на бесплатные лекарства в России закреплено законом, и на сегодняшний день им пользуются более 26 миллионов человек — это в первую очередь люди с инвалидностью и дети до 18 лет. Однако на практике получить положенные препараты бывает непросто. Отказы в обеспечении льготными медикаментами случаются регулярно, и зачастую пациенты остаются один на один с проблемой.

Основные причины отказов

Одной из наиболее частых ситуаций становится замена привычного лекарства на более дешёвый аналог. Даже если конкретное средство годами помогало пациенту, в аптеке могут предложить дженерик. Дело в том, что закупки проводятся по международным наименованиям действующих веществ, а не по торговым маркам. Обычно закупают более доступные варианты. Чтобы вернуть прежний препарат, необходимо заключение врачебной комиссии и ожидание централизованной закупки.

Бывает и так, что лекарство входит в стандартный перечень, но на него не выделили бюджет. Заявки на следующий год формируются до 1 сентября, и если пациент получил право на препарат позже, денег на закупку может не оказаться. Временно такие лекарства выдают из запасов, но и они быстро заканчиваются.

Сложности возникают и в тех случаях, когда производитель покидает российский рынок. Тогда официально назначенный препарат просто исчезает, и найти поставщика, готового ввозить его под конкретного пациента, почти невозможно. В результате людям предлагают отечественные аналоги, эффективность которых может быть ниже, а побочные реакции выше.

Не редкость и ситуации, когда врач в поликлинике отказывается выписывать рецепт на жизненно важное средство, даже если его назначили в стационаре. По закону именно врач поликлиники становится лечащим после выписки, и он вправе изменить назначение. На практике это приводит к конфликтам: пациенту в больнице прописывают одно, а в поликлинике отказывают или предлагают другое.

Как действовать, если отказали в рецепте

Иногда врачи ссылаются на отсутствие препарата в аптеке и невозможность выписать электронный рецепт. В таком случае стоит потребовать бумажный бланк, написанный от руки, обратившись с заявлением к главврачу. Этот же порядок распространяется на спецпитание и медицинские изделия.

Важный момент — фиксировать все обращения. Вторые экземпляры заявлений с отметкой о приёме и дате могут пригодиться при обращении в прокуратуру или Росздравнадзор. Если речь идёт о препарате из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), пациент вправе требовать рецепт в день обращения. Это же правило распространяется на специализированное питание и медизделия, включённые в соответствующие списки. А если назначение сделала врачебная комиссия, рецепт обязаны выдать сразу, даже если препарат не входит в ЖНВЛП.

Если же саму комиссию отказываются проводить, остаётся только писать заявление в прокуратуру.

Что делать, если лекарства нет в аптеке

Даже когда рецепт уже на руках, в аптеке нужного препарата может не оказаться. В этом случае рецепт обязаны принять на отсроченное обслуживание. Это значит, что в течение срока его действия лекарство должны привезти и выдать.

Чтобы ускорить процесс закупки препарата, назначенного комиссией, можно подать заявление через сайт регионального Минздрава. Важно подчеркнуть, что задержка с обеспечением угрожает здоровью.

Действия в случае отказа от закупки

Если же ситуация заходит в тупик и препарат не закупают вовсе, следует подавать жалобу сразу в два органа — прокуратуру и Росздравнадзор. Прокуратура имеет право через суд обязать Минздрав провести закупку. Но важно помнить: судебный процесс придётся контролировать самому — отслеживать заседания, вовремя подавать заявления и документы.

Когда суд вынесет положительное решение, необходимо получить исполнительный лист и передать его судебным приставам, которые запускают процедуру исполнения. Параллельно стоит направить обращение в Минздрав с напоминанием, что неисполнение судебного решения влечёт уголовную ответственность.

Главное — действовать последовательно

Отказы в бесплатных лекарствах — проблема системная. Но у пациента есть инструменты, чтобы защищать своё право на лечение. Важно фиксировать все обращения, требовать официальных ответов и при необходимости подключать контролирующие органы. Чем настойчивее будет позиция человека, тем выше вероятность, что он получит необходимый препарат.