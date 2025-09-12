Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
© Pixabay by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:57

Право есть, таблеток нет: почему пациенты остаются один на один с болезнью

Более 26 миллионов россиян имеют право на бесплатные лекарства по закону

Право на бесплатные лекарства в России закреплено законом, и на сегодняшний день им пользуются более 26 миллионов человек — это в первую очередь люди с инвалидностью и дети до 18 лет. Однако на практике получить положенные препараты бывает непросто. Отказы в обеспечении льготными медикаментами случаются регулярно, и зачастую пациенты остаются один на один с проблемой.

Основные причины отказов

Одной из наиболее частых ситуаций становится замена привычного лекарства на более дешёвый аналог. Даже если конкретное средство годами помогало пациенту, в аптеке могут предложить дженерик. Дело в том, что закупки проводятся по международным наименованиям действующих веществ, а не по торговым маркам. Обычно закупают более доступные варианты. Чтобы вернуть прежний препарат, необходимо заключение врачебной комиссии и ожидание централизованной закупки.

Бывает и так, что лекарство входит в стандартный перечень, но на него не выделили бюджет. Заявки на следующий год формируются до 1 сентября, и если пациент получил право на препарат позже, денег на закупку может не оказаться. Временно такие лекарства выдают из запасов, но и они быстро заканчиваются.

Сложности возникают и в тех случаях, когда производитель покидает российский рынок. Тогда официально назначенный препарат просто исчезает, и найти поставщика, готового ввозить его под конкретного пациента, почти невозможно. В результате людям предлагают отечественные аналоги, эффективность которых может быть ниже, а побочные реакции выше.

Не редкость и ситуации, когда врач в поликлинике отказывается выписывать рецепт на жизненно важное средство, даже если его назначили в стационаре. По закону именно врач поликлиники становится лечащим после выписки, и он вправе изменить назначение. На практике это приводит к конфликтам: пациенту в больнице прописывают одно, а в поликлинике отказывают или предлагают другое.

Как действовать, если отказали в рецепте

Иногда врачи ссылаются на отсутствие препарата в аптеке и невозможность выписать электронный рецепт. В таком случае стоит потребовать бумажный бланк, написанный от руки, обратившись с заявлением к главврачу. Этот же порядок распространяется на спецпитание и медицинские изделия.

Важный момент — фиксировать все обращения. Вторые экземпляры заявлений с отметкой о приёме и дате могут пригодиться при обращении в прокуратуру или Росздравнадзор. Если речь идёт о препарате из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), пациент вправе требовать рецепт в день обращения. Это же правило распространяется на специализированное питание и медизделия, включённые в соответствующие списки. А если назначение сделала врачебная комиссия, рецепт обязаны выдать сразу, даже если препарат не входит в ЖНВЛП.

Если же саму комиссию отказываются проводить, остаётся только писать заявление в прокуратуру.

Что делать, если лекарства нет в аптеке

Даже когда рецепт уже на руках, в аптеке нужного препарата может не оказаться. В этом случае рецепт обязаны принять на отсроченное обслуживание. Это значит, что в течение срока его действия лекарство должны привезти и выдать.

Чтобы ускорить процесс закупки препарата, назначенного комиссией, можно подать заявление через сайт регионального Минздрава. Важно подчеркнуть, что задержка с обеспечением угрожает здоровью.

Действия в случае отказа от закупки

Если же ситуация заходит в тупик и препарат не закупают вовсе, следует подавать жалобу сразу в два органа — прокуратуру и Росздравнадзор. Прокуратура имеет право через суд обязать Минздрав провести закупку. Но важно помнить: судебный процесс придётся контролировать самому — отслеживать заседания, вовремя подавать заявления и документы.

Когда суд вынесет положительное решение, необходимо получить исполнительный лист и передать его судебным приставам, которые запускают процедуру исполнения. Параллельно стоит направить обращение в Минздрав с напоминанием, что неисполнение судебного решения влечёт уголовную ответственность.

Главное — действовать последовательно

Отказы в бесплатных лекарствах — проблема системная. Но у пациента есть инструменты, чтобы защищать своё право на лечение. Важно фиксировать все обращения, требовать официальных ответов и при необходимости подключать контролирующие органы. Чем настойчивее будет позиция человека, тем выше вероятность, что он получит необходимый препарат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Барсуков отметил, что сахар безопасен для здоровых людей при умеренном потреблении сегодня в 17:54

Маленький кусочек шоколада становится безопасным, если в тарелке есть эти продукты

Эндокринолог учит правильно есть сладкое: 5 простых правил, чтобы сахар не стал врагом вашего здоровья. Узнайте, как сбалансировать рацион!

Читать полностью » Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона сегодня в 17:24

Ладони подают сигналы SOS — не игнорируйте их: какие болезни организм скрывает от вас

Ладони способны подсказать о неполадках в организме раньше, чем появятся боли. Какие изменения на руках заслуживают внимания и что они значат?

Читать полностью » Иммунолог Ирина Ярцева: свежий воздух снижает риск заражения в первые дни болезни сегодня в 16:49

Первые дни болезни решают всё: что упускают большинство людей

Иммунолог Ирина Ярцева делится секретами, как быстро восстановиться при болезни с помощью простых привычек, правильного питания и здорового сна. Узнайте больше.

Читать полностью » Высокий сахар в крови может быть связан с недосыпом и стрессом сегодня в 16:06

Сахар в крови растёт не только от сладкого: пять незаметных причин, которые действуют каждый день

Высокий сахар в крови — это не только про сладости. Узнайте о пяти скрытых причинах, которые мешают держать глюкозу под контролем.

Читать полностью » Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью сегодня в 15:44

Солнце ушло — вместе с ним и здоровье: витамин, который заменяет свет

Оставайтесь здоровыми этой осенью с комплексом из 5 жизненно важных витаминов и минералов! Поддержите свой иммунитет и избегите болезней.

Читать полностью » Кардиологи предупредили: резкий подъём с постели после 60 лет может вызвать потерю сознания сегодня в 15:21

Утро — это не гонка: почему медленный старт спасает от хронических проблем

Четыре утренние привычки могут незаметно подорвать здоровье после 55 лет. Узнайте, как их заменить простыми и полезными ритуалами.

Читать полностью » Энергетики повышают риск суицидальных мыслей на 30% — исследование 2025 года сегодня в 14:33

Не кофе, но опаснее: три причины никогда не покупать детям эти красочные банки

Сентябрь 2025: исследование показало, что энергетики повышают риск суицидальных мыслей на 30% по сравнению с кофе. Узнайте, почему их состав опасен для молодёжи.

Читать полностью » Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни сегодня в 14:18

Болезни, которые не дают симптомов годами: как их не пропустить

Даже без жалоб на здоровье врачи советуют проходить обследования раз в год. Узнаем, какие анализы и проверки нужны в разном возрасте.

Читать полностью »

Новости
Наука

Анализ костей подтвердил исчезновение серых китов в Средневековье
Спорт и фитнес

Эксперт React Physical Therapy Франко Калабрезе назвал последствия неправильной осанки
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
УрФО

В Свердловской области возбудили дело после жарки зефира на мемориале в Каменске-Уральском
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet