Бесплатная раздача земельных участков под индивидуальное жилищное строительство может столкнуться с дефицитом ликвидных локаций и рисками спекуляций, рассказал председатель совета директоров НДВ групп Александр Хрусталев. В комментарии NewsInfo эксперт проанализировал перспективы законопроекта и возможные сложности для будущих домовладельцев.

Ранее сообщалось, что в Правительстве подготовили проект закона о безвозмездном предоставлении земли гражданам для возведения жилья. Основным условием станет регистрация готового строения в течение трех лет. Если собственник не уложится в отведенный период, участок придется выкупить у государства по кадастровой стоимости.

Подобные программы обещают превратить мечту о доме в реальность для многих категорий граждан.

Хрусталев отметил, что ключевым фактором востребованности программы станет местоположение наделов. Если земли будут выделяться в отдаленных или труднодоступных районах, спрос останется минимальным, а реализация идеи может повторить судьбу менее удачных проектов прошлого. При этом важно учитывать, что природные особенности и законные права на определенные зоны могут существенно ограничить использование полученной территории.

"Я сомневаюсь, что будут места прямо хорошие. Если места будут хорошие, то по какому принципу распределение, какого размера?", — задался вопросом эксперт.

Специалист также выразил сомнение относительно установленного срока в три года. По его словам, полноценное строительство дома с подведением всех коммуникаций в текущих условиях требует значительных финансовых вложений и времени. Нередко потенциальные собственники сталкиваются с тем, что скрытые ограничения в документах блокируют начало работ на начальном этапе.

"Три года это очень быстрый срок. Может быть, люди будут строить щитовые домики формально. Будут домик быстро привозить, сарайчики по 300 000 рублей привозить, ставить, регистрировать их как летние домики и потом эти участки выйдут, скорее всего, опять в продажу", — добавил эксперт.

Специалист напомнил о советском опыте распределения шести соток, который оказался успешным благодаря массовости и понятному формату. Однако сегодня на рынке загородной недвижимости владельцы участков массово меняют подход к архитектуре и инженерным решениям.

Также стоит учитывать, что даже бесплатное получение земли не избавляет от регулярных трат, так как владение дачей в России требует значительных вложений на налоги и эксплуатацию.

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