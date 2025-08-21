Безвизовый транзит в Китае: как получить бесплатное жильё и избежать сюрпризов

Вопрос о предоставлении бесплатных гостиниц российским туристам, совершающим пересадку в аэропортах Китая, напрямую зависит от авиакомпании, маршрута и продолжительности стыковки.

Пример из практики: рейс через Гуанчжоу

Одна из пассажирок рейса авиакомпании China Southern Airlines пожаловалась, что при 13-часовой стыковке в Гуанчжоу ей отказали в бесплатном отеле. В авиакомпании объяснили: подобная услуга предоставляется лишь при международном перелёте через этот город. Так как её следующий рейс был внутренним — в Пекин, — оплату гостиницы необходимо было взять на себя.

Что говорят эксперты

Генеральный директор туроператора TS Tours Сергей Назаров отметил, что универсального правила здесь не существует. Всё определяется авиакомпанией, условиями тарифа и временем пересадки. По его словам, такие нюансы лучше уточнять заранее у перевозчика.

Air China предлагает гостиницу, трансфер и завтрак при пересадках от 6 до 24 часов на внутренних направлениях и от 6 до 30 часов — на международных. Услуга действует в аэропортах Пекина, Чэнду, Шанхая, Гуанчжоу, Тяньцзиня и Вэньчжоу.

China Eastern Airlines предоставляет отель в Шанхае, Сиане, Пекине и Куньмине, но при условии, что билеты были куплены на официальном сайте перевозчика.

Sichuan Airlines компенсирует проживание и трансфер только при стыковках в своём базовом аэропорту Чэнду.

Если отель не предусмотрен

Туристы имеют возможность выйти в город самостоятельно, однако необходимо заранее забронировать гостиницу. На пограничном контроле потребуется предъявить не только авиабилет, но и ваучер на проживание. В противном случае выпуск из аэропорта может быть невозможен.

Новые правила безвизового транзита

Ещё недавно перелёт между китайскими аэропортами с последующим вылетом в третью страну в рамках безвизового транзита был запрещён. Однако после увеличения максимально допустимого срока пребывания без визы до 240 часов (10 суток) ситуация изменилась. Теперь путешественники могут свободнее планировать пересадки внутри Китая.

Бесплатный отель при длительном транзите в Китае — это не обязательная норма, а бонус, который зависит от конкретного перевозчика и маршрута. Российским туристам рекомендуется уточнять условия у авиакомпании ещё на этапе покупки билетов, чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.