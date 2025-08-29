Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Билет за ноль рублей: как идея может оживить внутренний туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами

В Таиланде власти решили стимулировать туризм раздачей бесплатных билетов на внутренние рейсы. Эта инициатива вызвала интерес и в России: в Госдуме предложили рассмотреть возможность внедрения похожей программы.

Валуев поддержал идею
Первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев отметил, что подобная мера может стать драйвером для внутреннего туризма.

"Это действительно заслуживает внимания. Возможно, в будущем нам стоит рассмотреть возможность предоставления бесплатных билетов по России, финансируемых из бюджета или авиакомпаниями", — подчеркнул депутат.

Кому может помочь акция
По словам Валуева, ключевая цель такой инициативы — привлечь туристов в регионы, которые пока остаются в стороне от массового турпотока. В первую очередь речь идёт о Дальнем Востоке, где туристический потенциал есть, но добираться дорого и неудобно.

Перспективы
Пока речь идёт лишь о предложении, однако обсуждение показывает: идеи по стимулированию поездок внутри страны становятся всё более актуальными. Россия ищет способы удержать туристов дома и сделать внутренние направления конкурентоспособными с зарубежными.

