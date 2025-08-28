Новый знак появился внезапно — водители возвращают авто даром

Многие водители в России сталкиваются с неприятной ситуацией: их автомобиль эвакуировали, и чтобы вернуть его, приходится платить внушительные суммы. Однако, как объяснил автоюрист, руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, существует способ забрать машину абсолютно бесплатно.

История с неожиданным знаком

Недавно произошёл случай, когда автомобилист оставил машину у дома и улетел в отпуск. Пока его не было, дорожные службы установили новый знак, запрещающий стоянку. Автомобиль, оказавшийся в зоне действия этого знака, был эвакуирован на штрафстоянку.

"В подобной ситуации штраф отменяется, а автомобиль должны вернуть без оплаты услуг стоянки", — заявил автоюрист Александр Шумский.

Алгоритм действий для водителя

Чтобы воспользоваться своим правом, юрист советует придерживаться пошаговой схемы:

Приехать на спецстоянку и потребовать выдать автомобиль бесплатно. Сотрудник МАДИ обязан назначить дату рассмотрения дела.

На заседании представить документы, подтверждающие отъезд до появления знака (например, билет на поезд или самолёт).

После отмены штрафа автоматически снимается и оплата эвакуации.

Сколько теперь стоит эвакуация

С июня в России подорожали тарифы на принудительную эвакуацию.

Для мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л. с. сумма выросла с 7200 до 7600 рублей.

Машины от 80 до 250 л. с. теперь обходятся в 11 400 рублей вместо 10 900.

Для автомобилей с более мощными двигателями цены оставили прежними.

Одновременно выросла и стоимость хранения машин на спецстоянках: минимальная суточная ставка поднялась с 1150 до 1210 рублей.