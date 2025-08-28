Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:11

Новый знак появился внезапно — водители возвращают авто даром

Автоюрист Шумский: эвакуированный из-за нового знака автомобиль должны вернуть бесплатно

Многие водители в России сталкиваются с неприятной ситуацией: их автомобиль эвакуировали, и чтобы вернуть его, приходится платить внушительные суммы. Однако, как объяснил автоюрист, руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, существует способ забрать машину абсолютно бесплатно.

История с неожиданным знаком

Недавно произошёл случай, когда автомобилист оставил машину у дома и улетел в отпуск. Пока его не было, дорожные службы установили новый знак, запрещающий стоянку. Автомобиль, оказавшийся в зоне действия этого знака, был эвакуирован на штрафстоянку.

"В подобной ситуации штраф отменяется, а автомобиль должны вернуть без оплаты услуг стоянки", — заявил автоюрист Александр Шумский.

Алгоритм действий для водителя

Чтобы воспользоваться своим правом, юрист советует придерживаться пошаговой схемы:

  • Приехать на спецстоянку и потребовать выдать автомобиль бесплатно. Сотрудник МАДИ обязан назначить дату рассмотрения дела.
  • На заседании представить документы, подтверждающие отъезд до появления знака (например, билет на поезд или самолёт).
  • После отмены штрафа автоматически снимается и оплата эвакуации.

Сколько теперь стоит эвакуация

С июня в России подорожали тарифы на принудительную эвакуацию.

  • Для мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л. с. сумма выросла с 7200 до 7600 рублей.
  • Машины от 80 до 250 л. с. теперь обходятся в 11 400 рублей вместо 10 900.
  • Для автомобилей с более мощными двигателями цены оставили прежними.

Одновременно выросла и стоимость хранения машин на спецстоянках: минимальная суточная ставка поднялась с 1150 до 1210 рублей.

