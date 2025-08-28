Тарифы на эвакуацию растут, но шанс не платить остаётся

Водители в России нередко сталкиваются с эвакуацией машин и последующими крупными расходами за их возврат. Однако, как рассказал автоюрист и руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, в некоторых ситуациях автомобиль можно вернуть со штрафстоянки без уплаты штрафа и эвакуации.

Когда это возможно

Шумский приводит пример: водитель оставил машину у дома и уехал в отпуск. Пока его не было, на месте парковки установили знак "Стоянка запрещена". Формально автомобиль оказался припаркован с нарушением, и его эвакуировали.

По словам эксперта, в такой ситуации водитель имеет право требовать бесплатного возврата машины и отмены штрафа, ведь нарушение возникло уже после постановки знака.

Алгоритм действий

Чтобы отстоять свои права, Шумский рекомендует:

Приехать на спецстоянку и потребовать вернуть автомобиль без оплаты, объяснив ситуацию. Сотрудник МАДИ назначит дату рассмотрения дела. Прийти на заседание в МАДИ и предъявить доказательства: билет на самолёт или поезд, документы, подтверждающие, что водитель уехал до установки знака. Добиться отмены штрафа. После этого автоматически аннулируется и начисление за эвакуацию.

Рост тарифов

С июня 2025 года стоимость эвакуации автомобилей увеличилась:

мотоциклы и авто до 80 л. с. — с 7200 до 7600 руб.,

автомобили мощностью от 80 до 250 л. с. — с 10 900 до 11 400 руб.,

для более мощных машин тариф оставили прежним.

Также выросла плата за хранение на штрафстоянке: минимальная ставка увеличилась с 1150 до 1210 руб. в сутки.

Вывод

Если автомобиль эвакуирован из-за новых знаков, установленных в отсутствие владельца, водитель вправе вернуть его без расходов. Главное — доказать, что на момент парковки нарушение отсутствовало.