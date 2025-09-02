Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий обеспечить беспроводным интернетом все вузы и средние специальные учебные заведения страны. Доступом смогут пользоваться и студенты, и преподаватели.
Зачем это нужно
В пояснительной записке к документу отмечается:
-
компьютерные классы часто перегружены,
-
в большинстве учебных заведений отсутствует Wi-Fi,
-
часть студентов лишена возможности подключаться к интернету дома по техническим или финансовым причинам.
Таким образом, инициатива направлена на устранение цифрового неравенства и расширение доступа к образовательным ресурсам.
Как это будет работать
Изменения предлагается внести в статью 18 Федерального закона "Об образовании".
-
Оплачивать интернет-связь будут сами учебные заведения — за счёт внебюджетных источников или доходов от собственной деятельности.
-
Чтобы избежать злоупотреблений, Правительство РФ получит полномочия установить порядок беспроводного доступа, включая ограничение контента, вредного для здоровья и развития студентов.
Перспективы
Если законопроект будет одобрен, бесплатный Wi-Fi в вузах и колледжах станет ещё одним шагом к созданию более доступной и современной образовательной среды.
