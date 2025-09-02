Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
студенты в ВУЗЕ
студенты в ВУЗЕ
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi во всех вузах и колледжах России

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий обеспечить беспроводным интернетом все вузы и средние специальные учебные заведения страны. Доступом смогут пользоваться и студенты, и преподаватели.

Зачем это нужно

В пояснительной записке к документу отмечается:

  • компьютерные классы часто перегружены,

  • в большинстве учебных заведений отсутствует Wi-Fi,

  • часть студентов лишена возможности подключаться к интернету дома по техническим или финансовым причинам.

Таким образом, инициатива направлена на устранение цифрового неравенства и расширение доступа к образовательным ресурсам.

Как это будет работать

Изменения предлагается внести в статью 18 Федерального закона "Об образовании".

  • Оплачивать интернет-связь будут сами учебные заведения — за счёт внебюджетных источников или доходов от собственной деятельности.

  • Чтобы избежать злоупотреблений, Правительство РФ получит полномочия установить порядок беспроводного доступа, включая ограничение контента, вредного для здоровья и развития студентов.

Перспективы

Если законопроект будет одобрен, бесплатный Wi-Fi в вузах и колледжах станет ещё одним шагом к созданию более доступной и современной образовательной среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Социальный фонд: льготники до конца сентября выбирают между денежной выплатой и набором услуг вчера в 15:51

1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц

Россияне до конца сентября могут выбрать форму получения соцуслуг — деньги или льготы. Решение начнёт действовать с января 2026 года.

Читать полностью » Многопрофильный лицей-интернат в поселке Руэм открылся после масштабной реконструкции 01.09.2025 в 17:56

Образовательный ренессанс в Марий Эл: лицей-интернат стал центром притяжения для одаренных детей

В поселке Руэм Медведевского района состоялось торжественное открытие Многопрофильного лицея-интерната после комплексной реконструкции, на которую было направлено почти 50 миллионов рублей. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев лично принял участие в праздничной линейке, посвященной Дню знаний.

Читать полностью » В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы 31.08.2025 в 22:36

Медвежонок с травмами доставлен в реабилитационный центр после падения со скалы

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с молодым медведем — животное сорвалось со скалы и получило серьезные повреждения. После падения медвежонок провел примерно сутки без движения на месте происшествия, не имея возможности самостоятельно подняться.

Читать полностью » В Оренбуржье развивают экологическое волонтерство при поддержке бизнеса и власти 30.08.2025 в 23:04

От плоггинга до лесовосстановления: как Оренбуржье становится эколидером России

В Оренбургской области реализуется комплексная программа развития экологического волонтерства при активной поддержке региональных властей и крупного бизнеса. Одним из наиболее ярких мероприятий стал масштабный плоггинг-забег, одновременно проведенный в трех городах области — Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске.

Читать полностью » В Мордовии испекли гигантскую ватрушку весом 250 кг на фестивале 30.08.2025 в 20:45

На один укус для тысячи гостей: как мордовская ватрушка-гигант объединила народы

В городе Рузаевка Республики Мордовия состоялся одиннадцатый фестиваль национального гостеприимства "Кургоня", главным гастрономическим событием которого стало приготовление гигантской мокшанской ватрушки. Кулинарный шедевр достиг 3,3 метра в диаметре и весил 250 килограммов, побив предыдущие рекорды праздника.

Читать полностью » В Саратове возродили военное училище РХБ защиты имени генерала Кириллова 30.08.2025 в 19:25

После 15 лет забвения открылось легендарное училище химзащиты с новейшими технологиями

В Саратове состоялось торжественное открытие высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, которое возобновляет работу после 15-летнего перерыва. Церемония прошла с участием заместителя министра обороны РФ Виктора Горемыкина, который вручил учебному заведению боевое знамя.

Читать полностью » В Татарстане введен запрет на публикации о работе ПВО и атаках дронов 29.08.2025 в 23:00

Информация о БПЛА и системе противовоздушной обороны — под запретом: Минниханов подписал указ

В Республике Татарстан введены официальные ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов и работой системы противовоздушной обороны. Соответствующий указ 29 августа подписал глава региона Рустам Минниханов. Согласно документу, под запрет попадает публикация любых данных, включая фото- и видеоматериалы.

Читать полностью » Власти региона запретили взимать деньги за уроки из обязательной школьной программы 29.08.2025 в 4:11

Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет

Школы могут брать деньги с родителей, но только при соблюдении трёх условий. Какие занятия можно сделать платными, а за что платить нельзя?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения рекомендованы для плодовых деревьев в сентябре в Тверской области
ПФО

Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного
Спорт и фитнес

Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре
Садоводство

Универсальное осеннее средство для дачи: сода против вредителей и сорняков – как применять
Красота и здоровье

Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов
Наука и технологии

Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности
Культура и шоу-бизнес

Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России
Наука и технологии

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet