Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

вчера в 15:51

1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц

Россияне до конца сентября могут выбрать форму получения соцуслуг — деньги или льготы. Решение начнёт действовать с января 2026 года.

01.09.2025 в 17:56

Образовательный ренессанс в Марий Эл: лицей-интернат стал центром притяжения для одаренных детей

В поселке Руэм Медведевского района состоялось торжественное открытие Многопрофильного лицея-интерната после комплексной реконструкции, на которую было направлено почти 50 миллионов рублей. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев лично принял участие в праздничной линейке, посвященной Дню знаний.

31.08.2025 в 22:36

Медвежонок с травмами доставлен в реабилитационный центр после падения со скалы

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с молодым медведем — животное сорвалось со скалы и получило серьезные повреждения. После падения медвежонок провел примерно сутки без движения на месте происшествия, не имея возможности самостоятельно подняться.

30.08.2025 в 23:04

От плоггинга до лесовосстановления: как Оренбуржье становится эколидером России

В Оренбургской области реализуется комплексная программа развития экологического волонтерства при активной поддержке региональных властей и крупного бизнеса. Одним из наиболее ярких мероприятий стал масштабный плоггинг-забег, одновременно проведенный в трех городах области — Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске.

30.08.2025 в 20:45

На один укус для тысячи гостей: как мордовская ватрушка-гигант объединила народы

В городе Рузаевка Республики Мордовия состоялся одиннадцатый фестиваль национального гостеприимства "Кургоня", главным гастрономическим событием которого стало приготовление гигантской мокшанской ватрушки. Кулинарный шедевр достиг 3,3 метра в диаметре и весил 250 килограммов, побив предыдущие рекорды праздника.

30.08.2025 в 19:25

После 15 лет забвения открылось легендарное училище химзащиты с новейшими технологиями

В Саратове состоялось торжественное открытие высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, которое возобновляет работу после 15-летнего перерыва. Церемония прошла с участием заместителя министра обороны РФ Виктора Горемыкина, который вручил учебному заведению боевое знамя.

29.08.2025 в 23:00

Информация о БПЛА и системе противовоздушной обороны — под запретом: Минниханов подписал указ

В Республике Татарстан введены официальные ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов и работой системы противовоздушной обороны. Соответствующий указ 29 августа подписал глава региона Рустам Минниханов. Согласно документу, под запрет попадает публикация любых данных, включая фото- и видеоматериалы.

29.08.2025 в 4:11

Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет

Школы могут брать деньги с родителей, но только при соблюдении трёх условий. Какие занятия можно сделать платными, а за что платить нельзя?

