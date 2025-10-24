Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джим Керри
Джим Керри
© commons.wikimedia.org by SHOWTIME is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:50

От смеха до страха: как Джим Керри переписал бы историю самой страшной улицы

Джим Керри может сыграть Фредди Крюгера в возможном продолжении — режиссёр Расселл

Когда речь заходит о культовых хоррорах, "Кошмар на улице Вязов" занимает особое место в истории жанра. Фильм 1987 года с Робертом Инглундом в роли Фредди Крюгера стал настоящей классикой, и сам персонаж прочно закрепился в массовом сознании как один из самых узнаваемых злодеев. Но что, если бы образ Фредди доверили другому актеру, например Джиму Керри?

Идея нового Фредди

Чак Расселл, режиссер и сценарист "Кошмара на улице Вязов 3: Воины сна", выразил мнение, что Керри смог бы великолепно воплотить Крюгера, если бы франшиза получила продолжение. Расселл ранее работал с Джимом над фильмом "Маска" и хорошо знаком с его актерским диапазоном.

"Джим, по моему мнению, способен почти на все, если вложит в это душу. Чтобы он согласился, нам потребовалось бы совершить очередной прорыв в серии фильмов — нечто в духе мета-подхода Уэса Крэйвена в "Новой сказке". Я думаю, Джим рассмотрел бы такую возможность, а я — задействовал его, только если бы для "Улицы Вязов" нашлось по-настоящему смелое новое направление", — рассказал Расселл.

По мнению режиссера, ключевым условием участия Керри стало бы создание свежей концепции для франшизы, которая могла бы удивить зрителей и представить Фредди в новом свете.

Роберт Инглунд и новые обстоятельства

Сам Инглунд, сыгравший Фредди в оригинальных фильмах, в 2023 году сообщил, что из-за возраста и проблем со здоровьем больше не сможет физически исполнять эту роль. В ремейке 2010 года Крюгера сыграл Джеки Эрл Хейли, что позволило франшизе получить современное воплощение персонажа, не теряя узнаваемых черт.

Последние работы Рассела

Недавний проект Чака Расселла — ремейк классического хоррора 1986 года "Колдовская доска". Фильм рассказывает о паре, которая сталкивается с паранормальными явлениями после обнаружения древнего викканского артефакта — маятниковой доски. Картина вышла в прокат в августе и получила внимание зрителей, ценящих классический ужастик с современными эффектами.

История и эволюция франшизы

"Кошмар на улице Вязов" развивался на протяжении десятилетий, и каждый фильм привносил новые элементы в образ Фредди. Расселл видит потенциал для дальнейшего расширения вселенной, где актерская игра могла бы сочетаться с нестандартными художественными решениями, сохраняя дух оригинала.

А что если…

Если бы Джим Керри согласился на роль Фредди, это могло бы открыть совершенно новое направление для серии. С его талантом к комедийной и драматической игре можно было бы подчеркнуть более многогранные аспекты персонажа, сохранив при этом устрашающую атмосферу. Такой подход напоминал бы мета-стиль Крэйвена, где зритель одновременно испытывает страх и понимает, что смотрит на художественную игру.

Интересные факты

  1. Роберт Инглунд сыграл Фредди в оригинальных фильмах более 20 лет подряд.

  2. Джеки Эрл Хейли тренировался физически, чтобы передать угрожающую харизму Крюгера в ремейке.

  3. Джим Керри никогда ранее не работал в жанре классического хоррора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret сегодня в 10:33
Красота тоже болит: признание Беллы Хадид взорвало Victoria’s Secret

После возвращения на подиум Белла Хадид оказалась в центре критики — фанаты заметили её усталость, но ответ модели удивил всех своей честностью.

Читать полностью » Кайли Дженнер сообщила о смерти своей собаки Норман, прожившей 13 лет сегодня в 9:48
Когда звезда плачет, а мир замирает: что случилось с любимцем Кайли Дженнер

Кайли Дженнер поделилась личной утратой — звезда рассказала о смерти своего любимого питомца, который был с ней почти 13 лет, и вспомнила самые тёплые моменты их жизни.

Читать полностью » Виктория Бекхэм назвала 2004 год самым тяжёлым периодом их брака сегодня в 8:44
Любовь через шторм: как Виктория и Дэвид Бекхэм выстояли, когда мир требовал их развода

Виктория Бекхэм впервые за долгое время откровенно рассказала о скандале, едва не разрушившем ее брак с Дэвидом, и объяснила, как им удалось выстоять.

Читать полностью » Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга сегодня в 7:38
Миллионы от Вайнштейна закончились быстро: как бывшая жена Харви рискует остаться без крыши над головой

Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман оказалась на грани потери дома в Нью-Йорке — против неё подали иск о взыскании долга по ипотеке.

Читать полностью » Актриса Кира Найтли призналась, что едва не сорвалась из-за слежки фотографов сегодня в 6:30
Мир вспышек и капкан славы: как Кира Найтли выжила в аду нулевых

Кира Найтли рассказала, как пережила годы постоянного преследования папарацци и нашла способ защитить себя, не вступая в открытую борьбу.

Читать полностью » Карл III посетит Ватикан на фоне дела принца Эндрю, связанного с Эпштейном сегодня в 5:26
Брат утянул монархию на дно: зачем Карл III спешит в Ватикан именно сейчас

Карл III готовится к историческому визиту в Ватикан, но внимание публики приковано не к дипломатии, а к скандалу вокруг его брата, принца Эндрю.

Читать полностью » Гленн Клоуз сыграет в испанском фильме сегодня в 4:20
Когда Альмодовар встречает Голливуд: Гленн Клоуз вступает в игру, которая может изменить европейское кино

Гленн Клоуз и Пенелопа Крус встретятся в испанской драме "Чёрный шар", вдохновлённой Лоркой и продюсируемой Альмодоваром. Это может стать новым шедевром артхауса.

Читать полностью » Майкл Б. Джордан может сыграть в фильме сегодня в 3:51
Неон снова зажёгся над Майами: культовые копы возвращаются в игру, но теперь ставки выше

Майкл Б. Джордан готов вернуться в эпоху неона и синтезаторов. Что известно о новой версии легендарной "Полиции Майами" от режиссёра "Топ Ган: Мэверик"?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Airbnb внедряет ИИ-агента Qwen3 от Alibaba Cloud вместо ChatGPT
Садоводство
Удаление мёртвого дерева предотвращает заражение сада и повышает безопасность участка
Спорт и фитнес
Планка для начинающих: советы по увеличению времени удержания позы
Питомцы
Частое облизывание мебели указывает на стресс или болезнь собаки
Еда
Технолог Алексей Смирнов предупредил: плавники морского окуня содержат ядовитые железы
ЮФО
С 26 октября в Крыму сняты ограничения на продажу топлива
Авто и мото
Chevrolet Cobalt 2025 дебютирует в Узбекистане с новым двигателем B12D2 L2B
Садоводство
Люси Тейлор: опавшие листья и сухие стебли помогают сохранить экосистему сада зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet