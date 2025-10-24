От смеха до страха: как Джим Керри переписал бы историю самой страшной улицы

Когда речь заходит о культовых хоррорах, "Кошмар на улице Вязов" занимает особое место в истории жанра. Фильм 1987 года с Робертом Инглундом в роли Фредди Крюгера стал настоящей классикой, и сам персонаж прочно закрепился в массовом сознании как один из самых узнаваемых злодеев. Но что, если бы образ Фредди доверили другому актеру, например Джиму Керри?

Идея нового Фредди

Чак Расселл, режиссер и сценарист "Кошмара на улице Вязов 3: Воины сна", выразил мнение, что Керри смог бы великолепно воплотить Крюгера, если бы франшиза получила продолжение. Расселл ранее работал с Джимом над фильмом "Маска" и хорошо знаком с его актерским диапазоном.

"Джим, по моему мнению, способен почти на все, если вложит в это душу. Чтобы он согласился, нам потребовалось бы совершить очередной прорыв в серии фильмов — нечто в духе мета-подхода Уэса Крэйвена в "Новой сказке". Я думаю, Джим рассмотрел бы такую возможность, а я — задействовал его, только если бы для "Улицы Вязов" нашлось по-настоящему смелое новое направление", — рассказал Расселл.

По мнению режиссера, ключевым условием участия Керри стало бы создание свежей концепции для франшизы, которая могла бы удивить зрителей и представить Фредди в новом свете.

Роберт Инглунд и новые обстоятельства

Сам Инглунд, сыгравший Фредди в оригинальных фильмах, в 2023 году сообщил, что из-за возраста и проблем со здоровьем больше не сможет физически исполнять эту роль. В ремейке 2010 года Крюгера сыграл Джеки Эрл Хейли, что позволило франшизе получить современное воплощение персонажа, не теряя узнаваемых черт.

Последние работы Рассела

Недавний проект Чака Расселла — ремейк классического хоррора 1986 года "Колдовская доска". Фильм рассказывает о паре, которая сталкивается с паранормальными явлениями после обнаружения древнего викканского артефакта — маятниковой доски. Картина вышла в прокат в августе и получила внимание зрителей, ценящих классический ужастик с современными эффектами.

История и эволюция франшизы

"Кошмар на улице Вязов" развивался на протяжении десятилетий, и каждый фильм привносил новые элементы в образ Фредди. Расселл видит потенциал для дальнейшего расширения вселенной, где актерская игра могла бы сочетаться с нестандартными художественными решениями, сохраняя дух оригинала.

А что если…

Если бы Джим Керри согласился на роль Фредди, это могло бы открыть совершенно новое направление для серии. С его талантом к комедийной и драматической игре можно было бы подчеркнуть более многогранные аспекты персонажа, сохранив при этом устрашающую атмосферу. Такой подход напоминал бы мета-стиль Крэйвена, где зритель одновременно испытывает страх и понимает, что смотрит на художественную игру.

Интересные факты