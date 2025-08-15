Создатель "Чумовой пятницы" остался за кадром сиквела — и вот почему

Казалось бы, кто, как не создатель оригинала, должен вернуться к работе над продолжением культового фильма? Однако реальность оказалась иной: режиссёр "Чумовой пятницы" Марк Уотерс остался за бортом второго фильма, о чём он откровенно рассказал в интервью Variety.

"Да, к сожалению, меня не пригласили на вечеринку. Я поднял руку и сказал, что хотел бы как-то поучаствовать, пусть даже в роли крестного отца или исполнительного продюсера. Но меня так и не пригласили", — поделился Уотерс.

При этом кинематографист не держит зла и даже поддерживает коллег, работающих над новой картиной.

"Я очень поддерживаю их в создании нового отличного фильма", — подчеркнул он.

"Где ты, Уотерс?"

Режиссёр признался, что во время съёмок от некоторых актёров слышал вопрос: "Где ты, чёрт возьми, Уотерс?" На это он отвечает просто: он не бросал команду, но обстоятельства сложились иначе. Вместо того чтобы переживать из-за упущенной возможности, Марк сосредоточился на создании свежих проектов.

"Вот чем я сейчас занимаюсь. Не стоит беспокоиться о проектах, которые не снимаешь. Это несомненно было бы весело, и я слышал от нескольких актёров во время съёмок: "Где ты, чёрт возьми, Уотерс?" Я не бросал вас!", — сказал он.

Сегодня он направляет энергию на разработку оригинальных идей, которые, по его надеждам, через пару десятилетий тоже станут основой для ремейков.

От оригинала до продолжения

Оригинальная "Чумовая пятница" вышла в 2003 году. Лента, в которой Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис сыграли мать и дочь, мгновенно завоевала любовь зрителей. По сюжету, героини не находят общего языка, а в один из дней и вовсе меняются телами, что приводит к череде комичных и трогательных событий.

Мировая премьера сиквела — "Чумовая пятница-2" — состоялась 8 августа. В продолжении Лохан вновь примерила роль Анны Колман, а Ли Кертис вернулась к образу её матери, психотерапевта Тесс.