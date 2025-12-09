Мошенники на связи: схема с ДТП и попавшим в беду родственником привела к рекордным потерям

За прошедшую неделю дистанционные мошенники обманули 40 крымчан, общая сумма украденных средств составила более 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Схема обмана с "попавшим в беду родственником"

Одной из жертв стала пожилая женщина из Кировского района, которая попалась на классическую схему мошенников с "попавшим в беду родственником". Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её внук стал виновником ДТП. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники потребовали передать крупную сумму денег. Поверив в рассказ, женщина собрала 500 тысяч рублей и передала их приехавшему курьеру.

Мошенничество и способы защиты

Этот случай является лишь одним из множества, когда мошенники используют психологические манипуляции, чтобы получить деньги от доверчивых граждан. Подобные схемы, как правило, рассчитаны на доверие пожилых людей, которые не всегда могут понять, что становятся жертвами преступников. Важно быть настороженным и всегда перепроверять информацию, прежде чем передавать деньги.