© flickr.com by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:52

Музыка против закона: почему американский суд не пожалел известного рэпера

Рэпер Шон Кингстон приговорён в США к трём годам тюрьмы за мошенничество

Казалось бы, слава и успех должны приносить артисту стабильность и свободу, но в случае Шона Кингстона всё оказалось иначе. Суд в США признал известного ямайско-американского рэпера виновным в мошенничестве и назначил наказание — три года тюрьмы. История его дела наделала много шума, ведь речь идёт не просто о долгах или неудачных сделках, а о целой схеме обмана с участием его матери.

Как работала схема

По данным прокуратуры, Кингстон, чьё настоящее имя — Кишан Андерсон, вместе с матерью Дженис Тернер пользовались его популярностью, чтобы завладевать дорогими вещами. Рэпер приглашал продавцов предметов роскоши к себе во флоридский особняк, уверял, что оплатит покупку позже, а взамен предложит рекламировать товары в своих социальных сетях.

Когда наступал момент расплаты, жертвы получали фальшивые подтверждения банковских переводов. Эта схема позволила им заполучить бронированный Cadillac Escalade, телевизор с диагональю 232 дюйма, часы Audemars Piguet, аудиосистему премиум-класса, дизайнерскую мебель и множество других дорогостоящих предметов. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион долларов.

Доказательства и реакция

Ключевым доказательством в суде стали переписки в мессенджерах между Кингстоном и его матерью. В них они обсуждали, каким образом подделывать квитанции для обмана продавцов. Большинство потерпевших так и не получили своих денег, хотя некоторым удалось вернуть средства благодаря полиции или судебным решениям.

Перед вынесением приговора музыкант попытался раскаяться: он принес публичные извинения и заявил, что понял свои ошибки.

"Он мягкий человек, выросший в бедности и прославившийся за одну ночь", — подчеркнул его адвокат, добавив, что рэпер по-прежнему мыслит как подросток и не умеет управлять финансами.

Судьба матери и арест

Интересно, что мать артиста, Дженис Тернер, получила более суровое наказание: ещё в июле её приговорили к пяти годам тюрьмы. Самого Кингстона задержали весной 2024 года в Калифорнии, где он должен был выступить на базе подготовки армии США в пустыне Мохаве.

