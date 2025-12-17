Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Телефонный мошенник
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:12

Ваши соцсети продают вас мошенникам: как ИИ анализирует вашу жизнь для идеального обмана

Будущие годы могут стать ещё более сложными в плане противодействия мошенничеству: злоумышленники активно адаптируются к изменениям в обществе и технологиях, расширяя круг своих жертв. По оценкам экспертов, основные удары будут направлены на наиболее уязвимые группы населения. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на заявления юристов и представителей банковского сектора.

Подростки и пенсионеры — главные цели

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в 2026 году мошенническое давление на россиян усилится. По его словам, именно подростки и пожилые люди окажутся в зоне наибольшего риска. Причины уязвимости этих групп различны, но результат зачастую один — серьёзные правовые и финансовые последствия.

Пенсионеры, как отмечает эксперт, чаще всего становятся жертвами классических схем обмана, в результате которых лишаются денежных средств или даже недвижимости. Подростки и молодые люди, в свою очередь, нередко вовлекаются в противоправную деятельность, не до конца осознавая её последствия, что приводит к уголовной ответственности.

Риски уголовного преследования для молодёжи

Отдельную угрозу, по словам Соловьева, представляют схемы, связанные с так называемым дропперством. Молодых людей могут использовать как посредников при выводе средств или курьеров, после чего обвинять в соучастии в мошенничестве.

"Фактически пострадавшими одновременно станут пожилые люди (они будут лишаться денежных средств и недвижимости), а также молодые люди — их будут обвинять в дропперстве, соучастии в мошенничестве (курьерская деятельность) и привлекать к уголовной ответственности", — подчеркнул заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отмечает, что подобные схемы часто строятся на манипуляциях и психологическом давлении. Молодые люди могут быть втянуты в них через обещания лёгкого заработка или под видом "разовой помощи", не осознавая правовых рисков.

Образование как инструмент защиты

По мнению Соловьева, изменить ситуацию способно системное профилактическое воздействие. В частности, он считает целесообразным введение в образовательных учреждениях обязательного курса "Личная безопасность". Такой предмет, по его оценке, поможет сформировать у молодёжи критическое мышление, правовую грамотность и устойчивость к манипуляциям.

Эксперт также подчёркивает, что подобное обучение актуально не только для защиты от финансового мошенничества. Оно может снизить риск вовлечения граждан в схемы, связанные со склонением к совершению противоправных деяний, включая участие в многоступенчатых махинациях.

Искусственный интеллект и новые схемы

В 2026 году мошеннические технологии станут более изощрёнными. Соловьев прогнозирует активное использование искусственного интеллекта, который позволит злоумышленникам анализировать личностные особенности жертв, их социальные связи и семейные отношения. Это даст возможность точнее подстраивать сценарии обмана под конкретного человека.

Кроме того, многоуровневые схемы будут оперативно адаптироваться под общественно-политические события, праздники и резонансные новости. Такая гибкость, по словам эксперта, значительно осложнит распознавание мошенничества на ранних этапах.

Финансовые меры против мошенников

Председатель правления АО "Национальный банк сбережений" Алексей Кузьмин в беседе с "Известиями" рассказал о системе "Антидроп", которая направлена на повышение безопасности финансовых операций. Она предусматривает точную идентификацию владельцев счетов и оперативное устранение сомнительных трансакций.

Ключевым элементом системы станет использование ИНН, позволяющего безошибочно сопоставлять клиента и банковский счёт. По словам Кузьмина, это существенно упростит выявление и блокировку мошеннических операций, делая использование счетов в преступных целях практически невозможным.

