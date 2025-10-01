Считала себя финансово грамотной — пока не раздался звонок: спас только крик мужа

Марина никогда не считала себя наивной. Она работала бухгалтером, умела экономить, разбиралась в банковских приложениях и всегда предупреждала пожилых родителей: "Не верьте звонкам от неизвестных номеров". Но однажды осенью она сама оказалась в шаге от того, чтобы потерять крупную сумму.

Вечером раздался звонок. Мужчина с уверенным голосом представился сотрудником службы безопасности банка. Он говорил чётко и быстро: "На вашу карту идёт подозрительная транзакция. Нужно срочно всё остановить. Подтвердите данные". Марина почувствовала, как внутри холодеет. Казалось, сейчас исчезнут все её накопления.

Она пыталась задать вопросы, но собеседник перебивал, усиливая давление: "Всё решается только сейчас, потом будет поздно. Вы хотите лишиться денег?" В какой-то момент женщина уже готова была продиктовать код из SMS. Вмешался случай: домой зашёл муж, услышал разговор и буквально вырвал телефон. "Это мошенники!" — крикнул он.

Позже, когда страх отпустил, Марина не могла поверить, что чуть не попалась на удочку. Она всегда считала себя человеком рациональным, а оказалось — эмоции могут затмить любой опыт и знания.

Подобные истории происходят с самыми разными людьми: соседка её мамы недавно отдала деньги "волонтёрам", якобы собирающим на лечение ребёнка. Коллега по работе перевёл средства "родственнику", которому срочно нужна была помощь после аварии. И все эти люди потом говорили одно и то же: "Я даже не успел подумать".

Комментарий эксперта

По словам психолога и члена Общественного совета УМВД по Сыктывкару Ильи Соболева уязвимым становится тот, кто теряет ощущение субъектности — способность управлять собой, своими решениями и эмоциями, сообщает bnkomi. ru.

"В состоянии аффекта человек принимает самые дурацкие решения. Это страх, радость, жадность, сострадание. Сердобольность, свойственная русской культуре, часто становится возможностью для манипуляций", — отметил психолог Илья Соболев.

Эксперт объясняет: чаще всего жертвами мошенников становятся три группы. Молодёжь, зависимая от авторитета и репутации. Пожилые люди, которым свойственна доверчивость и потребность в помощи. И состоятельные знаменитости, чья уязвимость — в страхе потерять деньги и статус.

Преступники давят на эмоции, создают ощущение срочности, выбивают почву из-под ног и внушают чувство исключительности: "Только вы можете помочь". Чтобы защититься, важно вовремя задать себе вопрос: действую ли я как субъект или уже стал объектом чужого давления?

Кто в зоне риска

Категория Уязвимость Типичный сценарий Молодёжь Зависимость от авторитета и репутации "Друг попал в беду, переведи деньги прямо сейчас" Пожилые Доверчивость, зависимость от помощи "Ваш родственник в полиции, срочно внесите залог" Селебрити и состоятельные Опора на статус и деньги "Ваш счёт под угрозой, переведите всё в сейф" Взрослые работающие Более устойчивая психика Чаще отказываются: "Я сам знаю, что делать"

Советы по тому, как обезопасить себя от мошенников

Всегда перезванивайте в банк по официальному номеру, а не по тому, что продиктовал звонящий. Никогда не сообщайте CVV, пароли и коды из SMS — это закрытая информация. Настройте лимиты и push-уведомления по операциям. Разберите с пожилыми родственниками типичные схемы и отрепетируйте реакцию. Учите подростков проверять источники и не вестись на слова "только ты можешь помочь".

А что если…

Если сообщение пришло в мессенджере "от друга"? Попросите его выйти на видео-связь или задайте вопрос, на который знает ответ только настоящий человек.

FAQ

Как выбрать надёжный способ защиты карт?

— Использовать двухфакторную аутентификацию, лимиты и push-уведомления.

Сколько стоит консультация юриста по мошенничеству?

— От 2-5 тысяч рублей, но есть бесплатные приёмные при МВД и общественных советах.

Что лучше: блокировать номер или жаловаться оператору?

— Эффективнее делать и то, и другое.

