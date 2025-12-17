Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек сидит в ноутбуке с картами
Человек сидит в ноутбуке с картами
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 18:18

Мошенникам стало тесно: россияне массово включают защиту на Госуслугах и меняют правила

3 млн пользователей включили защиту от мошенников в Госуслугах — Дмитрий Григоренко

Мошенничество в цифровой среде остаётся одной из самых чувствительных проблем для пользователей онлайн-сервисов, и всё больше россиян начинают заранее выстраивать защиту. За последний год спрос на инструменты безопасности заметно вырос, что отражается и в статистике государственных платформ. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

Сколько россиян подключили защиту

Около трёх миллионов человек воспользовались функциями защиты от мошенников на портале "Госуслуги". Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, комментируя развитие цифровых сервисов.

"Отдельно хочу отметить, что у нас на портале "Госуслуги" давно работает жизненная ситуация защиты от мошенничества. На сегодняшний день более трех миллионов человек воспользовались этой жизненной ситуацией", — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Речь идёт о специальном наборе сервисов, который позволяет гражданам ограничить риски несанкционированных действий с персональными данными и финансами. Популярность этого инструмента, по словам чиновников, продолжает расти.

Закон против мошенничества

Рост интереса к защите совпал с вступлением в силу первого федерального закона против мошенничества. Документ начал действовать летом текущего года и включает около 30 мер, которые вводятся поэтапно.

Среди ключевых изменений — запрет для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Эта мера направлена на сокращение числа фишинговых атак и поддельных обращений от имени официальных структур.

Новые ограничения и возможности

Изменения затронули и сам портал "Госуслуги". Теперь сервис не отправляет уведомления во время телефонного разговора пользователя, что должно снизить эффективность схем социальной инженерии, когда злоумышленники пытаются вынудить человека подтвердить действие прямо во время звонка.

Закон также предусматривает возможность назначить уполномоченное лицо из числа родственников. Такой человек сможет участвовать в подтверждении финансовых операций, что особенно актуально для пожилых пользователей и тех, кто уже сталкивался с попытками мошенничества.

Эффект для цифровой безопасности

Власти рассчитывают, что сочетание законодательных ограничений и технических решений на "Госуслугах" позволит снизить число успешных атак. Массовое подключение защиты показывает, что пользователи стали внимательнее относиться к рискам и чаще используют доступные инструменты.

При этом, как подчёркивают в правительстве, меры против мошенников будут дополняться по мере появления новых угроз и схем обмана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash сегодня в 17:20
Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

В Ставрополе обсуждают запрет на кормление белок: за год зверьки покусали сотни людей, а врачи фиксируют рост опасных последствий.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев сегодня в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью » Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР сегодня в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика сегодня в 12:27
Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Средние дневные расходы туристов на Кубани в 2025 году выросли на 3,2%, что поставило регион в число лидеров по этому показателю среди российских территорий.

Читать полностью » Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата сегодня в 12:19
Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

Спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае и Крыму в 2025 году вырос, а увеличение популярности автопроката связано с изменениями в турпотоке.

Читать полностью » Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС сегодня в 12:15
Петербург поднял планку для приёмных семей: выплаты на ребёнка вырастут

В Петербурге изменят правила поддержки приемных семей: выплаты на детей вырастут и будут напрямую привязаны к прожиточному минимуму.

Читать полностью » Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ сегодня в 12:11
Обещанное жилье так и не пришло: сирота из Белогорска отчаянно борется за свои права

Следственный комитет России проверит ситуацию с неисполнением обязательств по обеспечению жильем сироты из Белогорска. Вопрос находится под контролем ведомства.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Балашихе вечером произошло массовое отключение электроэнергии — "Балашиха Онлайн"
Садоводство
Зимой химические удобрения не работают из-за замедленной работы корней — цветоводы
Мир
Турция рассматривает возможность вернуть России комплексы С-400 для нормализации отношений с США — Bloomberg
Происшествия
Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun
Спорт и фитнес
Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 млн долларов призовых — ESPN
Наука
NASA рассчитало разницу во времени между Землёй и Марсом — учёные
Питомцы
Бультерьер может проявлять бойцовские инстинкты без нагрузок и воспитания — кинологи
Спорт и фитнес
Эластичные ленты укрепили мышцы корпуса и рук — тренер Стефани Лафф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet