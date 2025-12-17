Мошенникам стало тесно: россияне массово включают защиту на Госуслугах и меняют правила

Мошенничество в цифровой среде остаётся одной из самых чувствительных проблем для пользователей онлайн-сервисов, и всё больше россиян начинают заранее выстраивать защиту. За последний год спрос на инструменты безопасности заметно вырос, что отражается и в статистике государственных платформ. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

Сколько россиян подключили защиту

Около трёх миллионов человек воспользовались функциями защиты от мошенников на портале "Госуслуги". Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, комментируя развитие цифровых сервисов.

"Отдельно хочу отметить, что у нас на портале "Госуслуги" давно работает жизненная ситуация защиты от мошенничества. На сегодняшний день более трех миллионов человек воспользовались этой жизненной ситуацией", — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Речь идёт о специальном наборе сервисов, который позволяет гражданам ограничить риски несанкционированных действий с персональными данными и финансами. Популярность этого инструмента, по словам чиновников, продолжает расти.

Закон против мошенничества

Рост интереса к защите совпал с вступлением в силу первого федерального закона против мошенничества. Документ начал действовать летом текущего года и включает около 30 мер, которые вводятся поэтапно.

Среди ключевых изменений — запрет для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Эта мера направлена на сокращение числа фишинговых атак и поддельных обращений от имени официальных структур.

Новые ограничения и возможности

Изменения затронули и сам портал "Госуслуги". Теперь сервис не отправляет уведомления во время телефонного разговора пользователя, что должно снизить эффективность схем социальной инженерии, когда злоумышленники пытаются вынудить человека подтвердить действие прямо во время звонка.

Закон также предусматривает возможность назначить уполномоченное лицо из числа родственников. Такой человек сможет участвовать в подтверждении финансовых операций, что особенно актуально для пожилых пользователей и тех, кто уже сталкивался с попытками мошенничества.

Эффект для цифровой безопасности

Власти рассчитывают, что сочетание законодательных ограничений и технических решений на "Госуслугах" позволит снизить число успешных атак. Массовое подключение защиты показывает, что пользователи стали внимательнее относиться к рискам и чаще используют доступные инструменты.

При этом, как подчёркивают в правительстве, меры против мошенников будут дополняться по мере появления новых угроз и схем обмана.