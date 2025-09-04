Деньги есть, но снять их нельзя: что изменится с осени

С осени все российские банки обязаны контролировать, не действуют ли их клиенты под влиянием мошенников. Соответствующие правила утвердил Банк России. Проверки будут проводиться при снятии наличных через банкоматы и переводах между собственными счетами.

На что будут обращать внимание

Финансовые организации должны выявлять подозрительные ситуации:

снятие наличных в необычное время или в нетипичном месте;

запрос суммы, нехарактерной для конкретного клиента;

использование непривычного способа получения наличных;

активные телефонные разговоры за 6 часов до операции или резкий рост числа СМС с новых номеров;

попытка снять деньги в течение суток после оформления кредита или займа;

перевод более 200 тысяч рублей через СБП со счёта в другом банке;

досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Что будет при подозрении

Если операция подпадает хотя бы под один из критериев, банк обязан:

уведомить клиента (через СМС или пуш-уведомление);

ввести временный лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат;

ограничение действует 48 часов, после чего крупную сумму можно получить только в офисе банка.

Итог