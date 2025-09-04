Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:49

Деньги есть, но снять их нельзя: что изменится с осени

ЦБ ввёл новые правила: банки будут ограничивать снятие наличных при подозрениях на мошенничество

С осени все российские банки обязаны контролировать, не действуют ли их клиенты под влиянием мошенников. Соответствующие правила утвердил Банк России. Проверки будут проводиться при снятии наличных через банкоматы и переводах между собственными счетами.

На что будут обращать внимание

Финансовые организации должны выявлять подозрительные ситуации:

  • снятие наличных в необычное время или в нетипичном месте;

  • запрос суммы, нехарактерной для конкретного клиента;

  • использование непривычного способа получения наличных;

  • активные телефонные разговоры за 6 часов до операции или резкий рост числа СМС с новых номеров;

  • попытка снять деньги в течение суток после оформления кредита или займа;

  • перевод более 200 тысяч рублей через СБП со счёта в другом банке;

  • досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Что будет при подозрении

Если операция подпадает хотя бы под один из критериев, банк обязан:

  • уведомить клиента (через СМС или пуш-уведомление);

  • ввести временный лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат;

  • ограничение действует 48 часов, после чего крупную сумму можно получить только в офисе банка.

Итог

  • С сентября банки внедряют новые правила защиты клиентов.

  • При подозрительных действиях вводится суточный лимит на снятие наличных.

  • Основная цель — защита граждан от телефонных и онлайн-мошенников.

