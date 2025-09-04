Деньги есть, но снять их нельзя: что изменится с осени
С осени все российские банки обязаны контролировать, не действуют ли их клиенты под влиянием мошенников. Соответствующие правила утвердил Банк России. Проверки будут проводиться при снятии наличных через банкоматы и переводах между собственными счетами.
На что будут обращать внимание
Финансовые организации должны выявлять подозрительные ситуации:
-
снятие наличных в необычное время или в нетипичном месте;
-
запрос суммы, нехарактерной для конкретного клиента;
-
использование непривычного способа получения наличных;
-
активные телефонные разговоры за 6 часов до операции или резкий рост числа СМС с новых номеров;
-
попытка снять деньги в течение суток после оформления кредита или займа;
-
перевод более 200 тысяч рублей через СБП со счёта в другом банке;
-
досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тысяч рублей.
Что будет при подозрении
Если операция подпадает хотя бы под один из критериев, банк обязан:
-
уведомить клиента (через СМС или пуш-уведомление);
-
ввести временный лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат;
-
ограничение действует 48 часов, после чего крупную сумму можно получить только в офисе банка.
Итог
-
С сентября банки внедряют новые правила защиты клиентов.
-
При подозрительных действиях вводится суточный лимит на снятие наличных.
-
Основная цель — защита граждан от телефонных и онлайн-мошенников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru