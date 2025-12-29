Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:36

Дроппер под ударом: похищенные у пенсионерки деньги решили взыскать через суд

Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 200 тыс. рублей

Телефонное мошенничество вновь привело к потере сбережений, однако в этот раз история получила для пострадавшей редкое продолжение. Пенсионерке из Благовещенска удалось добиться судебного решения о возврате похищенных денег, несмотря на то что средства ушли за пределы региона. Об этом сообщает издание АМУР.ИНФО.

Как пенсионерка лишилась сбережений

Жительнице Благовещенска позвонили мошенники, которые убедили её перевести все имевшиеся накопления на указанный ими счёт. Под психологическим давлением женщина перечислила 200 тысяч рублей, полагая, что действует в своих интересах.

Позже выяснилось, что деньги поступили не напрямую организаторам схемы, а так называемому дропперу — лицу, которое предоставляет свой банковский счёт для транзита похищенных средств. Именно через такие счета мошенники стараются скрыть конечный путь денег.

Установленный дроппер и позиция прокуратуры

В ходе расследования уголовного дела правоохранительным органам удалось установить владельца счёта, на который поступили средства. Им оказался житель Республики Крым. В региональной прокуратуре подчеркнули, что при таких обстоятельствах у владельца счёта возникло неосновательное обогащение.

"В ходе расследования уголовного дела установлено лицо, на счет которого поступили денежные средства. Им оказался житель Республики Крым. При указанных обстоятельствах у собственника счета возникло неосновательное обогащение", — сообщили в прокуратуре.

Судебное разбирательство

Благовещенская прокуратура обратилась с иском в Джанкойский районный суд Республики Крым. Надзорное ведомство потребовало взыскать с дроппера всю сумму, полученную от пенсионерки, в её пользу.

Суд полностью удовлетворил заявленные требования. В соответствии с решением, житель Крыма обязан вернуть 200 тысяч рублей пострадавшей женщине. Таким образом, средства, утраченные в результате мошеннической схемы, подлежат возврату законному владельцу.

Текущий статус дела

На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Однако сам факт удовлетворения иска создаёт для пенсионерки реальные шансы вернуть свои сбережения.

В прокуратуре отмечают, что подобная практика становится важным инструментом борьбы с мошенничеством, поскольку позволяет взыскивать средства даже в тех случаях, когда деньги проходят через третьих лиц.

