Россияне всё чаще видят одну и ту же тему в новостях — и это не случайно

За последние годы тема мошенничества прочно закрепилась в новостной повестке российских СМИ, отражая рост общественной тревожности и масштабов киберпреступности. Количество сообщений на эту тему увеличивается ускоренными темпами, превращая отдельные инциденты в системную проблему информационного поля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование ГК "Солар" и системы СКАН Интерфакс.

Рост публикаций о мошенничестве

Согласно совместному исследованию, за период с 2020 по 2025 год число публикаций о мошенничестве в России выросло на 85%. Если пять лет назад в медиапространстве фиксировалось около 1,3 млн сообщений, то к 2025 году их количество достигло 2,4 млн. Анализ охватил более 60 тысяч медиаресурсов, включая онлайн-СМИ, телевидение, радио, печатные издания и тематические блоги.

Среднегодовой прирост упоминаемости составил 14%, что указывает на устойчивую динамику интереса к проблеме. При этом за неполный 2025 год число публикаций оказалось на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследователи отмечают, что тема мошенничества перестала быть эпизодической и стала постоянным элементом новостной ленты.

Самые обсуждаемые мошеннические схемы

Наибольшее внимание СМИ, по данным исследования, привлекли телефонное мошенничество, несанкционированный доступ к банковским счетам, инвестиционные аферы, фишинг и схемы с использованием дипфейков. Именно эти направления чаще всего становились предметом новостных публикаций и аналитических материалов.

Эксперты указывают, что популярность этих тем связана с их массовостью и прямым воздействием на граждан. Многие схемы нацелены на широкую аудиторию и используют цифровые каналы, что делает их особенно заметными в медиаполе.

Кроме того, развитие технологий усложняет методы обмана, что также подогревает интерес со стороны журналистов и читателей.

Связь с ростом киберпреступлений

Повышенное внимание СМИ напрямую коррелирует с реальной динамикой преступлений в сфере информационной безопасности. По данным ГК "Солар", количество ИБ-инцидентов по итогам 2024 года выросло на 64%. Это, как отмечают авторы исследования, усиливает общественную обеспокоенность и стимулирует спрос на информацию.

В исследовании подчеркивается, что устойчивый рост интереса к теме мошенничества обусловлен не только увеличением числа атак, но и повышением чувствительности аудитории к вопросам цифровой и финансовой безопасности. Медиа в этой ситуации выступают индикатором изменений в общественных настроениях.