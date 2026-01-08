Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Грабители онлайн-сейфов замедлили ход: почему 2025 год стал переломным для мошенников

Сбербанк и МВД фиксируют снижение хищений денег у граждан — Кузнецов

К концу 2025 года в России наметился редкий для последних лет сдвиг: масштабы мошеннических хищений у граждан начали сокращаться. Речь не идет о полной победе над финансовыми преступлениями, однако сам факт замедления негативной динамики участники рынка считают важным сигналом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство Сбербанка.

Снижение объёмов хищений

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что по итогам года банки и правоохранительные органы фиксируют уменьшение объёмов похищенных у россиян средств. По его словам, этого удалось добиться благодаря совокупности мер, направленных на противодействие мошенничеству, включая технологические решения и координацию с государственными структурами.

При этом в Сбербанке подчёркивают, что говорить о коренном переломе ситуации пока рано. Финансовые преступления по-прежнему остаются одной из наиболее острых проблем для банковской системы и клиентов, а мошенники продолжают адаптироваться к новым механизмам защиты.

Роль банков и правоохранительных органов

Кузнецов отметил, что замедление темпов хищений стало результатом комплексных действий, предпринимаемых как кредитными организациями, так и МВД. Банки усилили мониторинг операций, внедрили дополнительные фильтры подозрительных транзакций и активнее информируют клиентов о новых схемах обмана.

"Однако мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объёмов хищений у россиян", — сказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Осторожный оптимизм

Эксперты финансового сектора рассматривают текущую ситуацию как осторожно позитивную. С одной стороны, снижение объёмов похищенных средств говорит об эффективности принимаемых мер. С другой — устойчивость этого тренда будет зависеть от того, насколько быстро банки и регуляторы смогут реагировать на новые мошеннические сценарии.

В Сбербанке подчёркивают, что ключевым фактором защиты остаётся не только технология, но и финансовая грамотность граждан. Именно сочетание технических решений, межведомственного взаимодействия и внимательного отношения самих клиентов к операциям позволяет постепенно снижать ущерб от мошенничества.

