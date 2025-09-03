Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летний житель Пензенской области оказался в центре уголовного расследования. Его обвиняют в попытке мошенническим способом завладеть железнодорожными вагонами.

Схема аферы

По данным регионального управления ФСБ, мужчина изготовил фиктивные договоры поставки на 670 вагонов, которые подлежали национализации. Вагоны находились на территории ЛНР и ДНР.

Чтобы получить контроль над этим имуществом, он отправил по почте в ФГУП "Железные дороги Новороссии" поддельные контракты вместе с заявлением о розыске вагонов.

Как раскрыли преступление

Сотрудники регионального УФСБ и управления ФСБ по Луганской Народной Республике своевременно выявили и пресекли незаконные действия.

Что дальше

Следствие продолжается. Сейчас проверяются все обстоятельства, связанные с попыткой мошенничества.