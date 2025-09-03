Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сапсан, головной тяговый вагон сзади
Сапсан, головной тяговый вагон сзади
© Wikimedia Commons by ragnaroek is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР

41-летний житель Пензенской области оказался в центре уголовного расследования. Его обвиняют в попытке мошенническим способом завладеть железнодорожными вагонами.

Схема аферы

По данным регионального управления ФСБ, мужчина изготовил фиктивные договоры поставки на 670 вагонов, которые подлежали национализации. Вагоны находились на территории ЛНР и ДНР.

Чтобы получить контроль над этим имуществом, он отправил по почте в ФГУП "Железные дороги Новороссии" поддельные контракты вместе с заявлением о розыске вагонов.

Как раскрыли преступление

Сотрудники регионального УФСБ и управления ФСБ по Луганской Народной Республике своевременно выявили и пресекли незаконные действия.

Что дальше

Следствие продолжается. Сейчас проверяются все обстоятельства, связанные с попыткой мошенничества.

Читайте также

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября 02.09.2025 в 18:11

Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября

С 15 сентября россияне смогут ездить в Китай без визы и оставаться там до 30 дней. Пробный режим продлится два года — до осени 2026-го.

Читать полностью » Пенза экспортировала зерно и бобовые в Германию, Бельгию, Латвию и Турцию — Россельхознадзор 02.09.2025 в 17:11

В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате

Экспорт зерна из Пензенской области в 2025 году резко снизился: за восемь месяцев отправлено всего 3,93 тыс. тонн против почти 85 тыс. годом ранее.

Читать полностью » Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года 02.09.2025 в 16:11

Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол

С 2026 года автошколы в России смогут частично перейти на онлайн-обучение: в дистанционном формате будет доступна теория, но практика останется очной.

Читать полностью » Социальный фонд: льготники до конца сентября выбирают между денежной выплатой и набором услуг 02.09.2025 в 15:51

1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц

Россияне до конца сентября могут выбрать форму получения соцуслуг — деньги или льготы. Решение начнёт действовать с января 2026 года.

Читать полностью » Многопрофильный лицей-интернат в поселке Руэм открылся после масштабной реконструкции 01.09.2025 в 17:56

Образовательный ренессанс в Марий Эл: лицей-интернат стал центром притяжения для одаренных детей

В поселке Руэм Медведевского района состоялось торжественное открытие Многопрофильного лицея-интерната после комплексной реконструкции, на которую было направлено почти 50 миллионов рублей. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев лично принял участие в праздничной линейке, посвященной Дню знаний.

Читать полностью » В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы 31.08.2025 в 22:36

Медвежонок с травмами доставлен в реабилитационный центр после падения со скалы

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с молодым медведем — животное сорвалось со скалы и получило серьезные повреждения. После падения медвежонок провел примерно сутки без движения на месте происшествия, не имея возможности самостоятельно подняться.

Читать полностью » В Оренбуржье развивают экологическое волонтерство при поддержке бизнеса и власти 30.08.2025 в 23:04

От плоггинга до лесовосстановления: как Оренбуржье становится эколидером России

В Оренбургской области реализуется комплексная программа развития экологического волонтерства при активной поддержке региональных властей и крупного бизнеса. Одним из наиболее ярких мероприятий стал масштабный плоггинг-забег, одновременно проведенный в трех городах области — Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске.

Читать полностью » В Мордовии испекли гигантскую ватрушку весом 250 кг на фестивале 30.08.2025 в 20:45

На один укус для тысячи гостей: как мордовская ватрушка-гигант объединила народы

В городе Рузаевка Республики Мордовия состоялся одиннадцатый фестиваль национального гостеприимства "Кургоня", главным гастрономическим событием которого стало приготовление гигантской мокшанской ватрушки. Кулинарный шедевр достиг 3,3 метра в диаметре и весил 250 килограммов, побив предыдущие рекорды праздника.

Читать полностью »

