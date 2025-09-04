Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Лжесотрудники ФСБ звонят жителям: новая схема обмана в регионе

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки

В Пензенской области участились случаи мошенничества, в которых преступники похищают деньги у граждан и затем пытаются вовлечь их в диверсии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Как действуют злоумышленники

Жителям региона поступают видеозвонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками ФСБ. Лжесотрудники убеждают пройти "верификацию" на портале госуслуг.

После согласия людям приходит СМС со ссылкой на вредоносное ПО. Установив его, граждане сами предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским приложениям.

Следующий шаг мошенников

Когда деньги оказываются похищены, преступники начинают шантажировать пострадавших.

"В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", — пояснили в управлении ФСБ.

Предупреждение

Силовики призвали жителей региона не вступать в контакт с подозрительными абонентами и не поддаваться на провокации.

Итог

  • Звонки совершаются под видом сотрудников ФСБ.

  • Через вредоносные ссылки преступники получают доступ к банковским счетам.

  • Пострадавших вынуждают к диверсиям в обмен на возврат денег.

