Накануне старта Олимпийских игр 2024 года в Париже участники соревнований выразили недовольство организацией питания в центральной столовой Олимпийской деревни. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Спортсмены обратили внимание на недостаточное количество пищи и медленное пополнение запасов некоторых продуктов. В частности, отмечалась нехватка яиц во время завтрака в среду. Компания, ответственная за обеспечение питания, заверила, что активно работает над оптимизацией поставок и признала повышенный спрос на определенные продукты, такие как яйца и мясо, приготовленное на гриле.
Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Для нейтральных атлетов были разработаны специальные символы — флаг и гимн. Однако им не будет разрешено участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия, а их достижения не будут учитываться в общем медальном зачете.
На предстоящих Играх в Париже ожидается участие 15 российских спортсменов, представляющих пять видов спорта. Это решение МОК вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе и среди болельщиков.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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