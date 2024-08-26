Французские страсти: члены нацсобрания собираются провести импичмент Макрона

Члены Национального собрания Франции, представляющие партию "Непокорившаяся Франция" (LFI), планируют выдвинуть предложение об отстранении президента Эммануэля Макрона от должности.

Это решение было принято после того, как Макрон отверг идею назначения премьер-министром Люси Касте, выдвинутой левой коалицией "Новый народный фронт". Об этом заявил координатор LFI Мануэль Бомпар.

В начале недели Макрон заявил, что исключает возможность включения представителей ННФ в состав нового правительства, ссылаясь на необходимость поддержания институциональной стабильности.

Мануэль Бомпар сообщил в социальной сети, что отказ Макрона назначить Касте на пост главы правительства спровоцирует депутатов LFI на внесение предложения о смещении президента в соответствии с 68-й статьей конституции. Кроме того, любая другая кандидатура на пост премьера, кроме Касте, будет встречена вотумом недоверия.

Во вторник президент Франции продолжит серию консультаций для формирования нового кабинета министров.

На прошедших внеочередных парламентских выборах "Новый народный фронт" завоевал 182 мандата из 577, став лидером. Коалиция президента "Вместе за республику" заняла второе место с 168 мандатами, а "Национальное объединение" вместе с республиканцами получили 143 места.

Ни одна из политических сил не смогла набрать абсолютного большинства, необходимого для создания правительства. После выборов Макрон принял отставку кабинета Габриэля Атталя, который продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового премьера.

Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)