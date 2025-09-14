Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
© commons.wikimedia.org
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Секреты личного письма Фрэнка Синатры: что скрывает его откровение в 1964 году

Письмо Фрэнка Синатры 1964 года будет продано на аукционе Bonhams за 30 тысяч долларов

В сентябре 2025 года на аукционе Bonhams' Unplugged & Unforgettable Music Auction появится уникальный лот: письмо, написанное самим Фрэнком Синатрой в 1964 году. Это письмо интересно не только как историческая ценность, но и как личное свидетельство эмоций, пережитых легендарным певцом. Документ из шести страниц был адресован священнику Роджеру Шмиту, который работал в тюрьме, куда по случаю попал один из похитителей сына Синатры.

Похищение сына Фрэнка Синатры

Само событие, которое послужило основой для письма, произошло в 1963 году. Тогда сын Фрэнка Синатры, 19-летний Фрэнк-младший, был похищен двумя преступниками — Барри Кинаном и Джо Амслером. Похищение произошло на фоне растущей напряженности в жизни певца, и поначалу казалось, что ситуация будет развиваться как обычная криминальная драма, однако все пошло гораздо сложнее.

Синатра, не долго думая, заплатил выкуп в размере 240 тысяч долларов, чтобы вернуть сына. Для того времени это была огромная сумма, однако Фрэнк Синатра, несмотря на свою славу, не мог рисковать жизнью своего сына. Что удивительно, позже появились слухи, что сам Фрэнк-младший якобы инсценировал похищение ради собственного пиара. Это заявление послужило катализатором для волнений и дополнительных трудностей в жизни молодой звезды.

О реакции Фрэнка Синатры на слухи

Письмо, выставленное на аукцион, раскрывает личные переживания Синатры по поводу всей этой ситуации. В нем певец подробно высказывается о своей реакции на происходящее. Несмотря на то, что священник Роджер Шмит предложил Фрэнку простить преступников, Синатра не мог оставить без внимания не только сам факт похищения, но и обвинения в инсценировке. Певец был возмущен тем, что его сын оказался в такой ситуации и что о нем распространялись ложные слухи.

"Такие утверждения, что это был самозапуск, причиняют невероятный ущерб моему сыну", — подчеркнул в письме Фрэнк Синатра.

Слова знаменитости ясно показывают, как тяжело ему было видеть, как ситуация негативно сказывается на жизни его сына, несмотря на то, что все закончилось относительно благополучно.

Кто был продавцом письма

Это письмо, скорее всего, имеет еще более интересную историю, так как оно прошло через руки интересного человека. Продавцом письма выступает сын одного из тех, кто принимал участие в инциденте. Его отец был в то время заключённым и находился в той же тюрьме, что и преступники. Священник, с которым этот человек общался, после оказания помощи подарил письмо, которое теперь будет выставлено на аукцион. Это добавляет дополнительную ценность документу, который стал не только важным историческим свидетельством, но и ценным артефактом.

Организаторы аукциона предполагают, что письмо Синатры может быть продано за сумму до 30 тысяч долларов.

