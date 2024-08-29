Почту проверьте: Франция отправляла запросы в Telegram на "редко открываемую почте"

По информации The Wall Street Journal, мессенджер Telegram систематически игнорировал официальные запросы и документы, отправленные французскими властями.

Это происходило из-за того, что документы направлялись на электронный адрес компании, который проверялся крайне редко. Издание ссылается на человека, близкого к руководству Telegram, который утверждает, что такая практика сохранялась на протяжении многих лет.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французская прокуратура 28 августа объявила, что, хотя Дурову не предъявлено обвинение в заключении под стражу, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, для возможности оставаться на свободе ему было предписано внести залог в размере пяти миллионов евро.

Дуров обвиняется в ряде правонарушений и уголовных деяний, включая участие в управлении онлайн-платформой, предназначенной для проведения нелегальных транзакций организованными группами. В случае признания его вины, ему может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿