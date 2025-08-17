Мечта сбылась — начались будни: как переезд во Францию оказался не таким, как в кино

Можно ли за полгода выучить французский и почувствовать себя своей среди парижан? Наталья (имя изменено) переехала из Краснодара в Тулузу сразу после школы. Ей было всего 18 лет, но мечта о Франции была настолько сильной, что она не упустила шанс. Спустя два года жизни за границей она честно рассказывает: вежливость французов может как очаровать, так и довести до белого каления. А ещё делится наблюдениями о том, как французы одеваются, знакомятся, пьют вино по утрам — и почему не стоит ждать, что мужчина оплатит ужин.

Почему Франция и как всё начиналось

Франция всегда была её страстью: язык, кино, культура. Когда появилась возможность, Наталья подала документы в Университет Жана Жореса в Тулузе, где сначала прошла год подготовки по французскому, а затем с головой ушла в изучение кино.

Учёба оказалась интенсивной: пары по два часа с утра до вечера, съёмки по выходным. Но были и яркие моменты — поездка на кинофестиваль в Лион, где она увидела Вима Вендерса и Гаспара Ноэ вживую, стала одним из любимых воспоминаний.

За первые шесть месяцев Наталья выучила французский до уровня B2 — с нуля. Экзамен DELF сдала уже через три месяца после переезда.

Первые впечатления: язык, жильё и фиалки

Сначала Наталья жила в арендованной квартире в центре Тулузы и оформила пособие на жильё от фонда CAF. По её словам, система помогает студентам и оформляется довольно просто.

Тулузу часто называют розовым городом — из-за кирпичей и любви к фиалкам. В городе есть целые магазины, где продаются духи, сладости и сувениры с фиалковым ароматом.

Культура: вежливость с границами

— "Французы — чемпионы мира по вежливости, но порой это заходит слишком далеко", — признаётся Наталья.

Она вспоминает, как однажды в спешке обратилась за помощью к прохожему. Тот, не моргнув глазом, вежливо её прервал: "Сначала — здравствуйте". Только после этого помог.

Также она заметила, что в романтическом контексте французы весьма экономны. Никто не ожидает, что мужчина оплатит счёт или подарит цветы. Раздельный счёт — норма, и девушки-француженки это поддерживают.

Забастовки как часть жизни

Наталья застала несколько забастовок: фермеры в Париже на тракторах, пенсионные протесты в Тулузе. По её словам, всё это обычно громко, но организованно, без агрессии. Во Франции бастуют часто и по разным поводам — это стало культурной особенностью.

Еда: гратен, улитки и сырники из рикотты

"Вино по утрам и паста с фуа-гра — это по-французски", — говорит она.

Любимое место — ресторан Le Bon Vivre, где подают улиток и фантастическое белое вино. Французы обожают картошку, ветчину и сыр — в виде гратена или запечённых бутербродов.

На рынках Наталья покупает сезонные овощи, ягоды, мясо и рыбу. Форель, гребешки, семга, говядина — всё это легко найти свежим. А вот творог заменить сложно, поэтому она использует рикотту, а по праздникам — наведывается в русский магазин.

Медицинская система и её плюсы

Во Франции медицина доступна: с карточкой carte vitale прививки и некоторые услуги — бесплатны. Аптеки делают уколы, а записаться к врачу можно онлайн — через сервис Doctolib. Удобно, но медленно.

"Французы не торопятся никуда. И это раздражает", — признаётся Наталья.

Открытие банковского счёта, перевод денег, оформление документов — всё занимает время. Магазины работают с 8:00 до 21:00, по воскресеньям — максимум до часа дня. Аптеки — не круглосуточные. Кафе закрываются на сиесту. И к этому надо привыкнуть.

Молодёжь, соцсети и знакомства

Во Франции популярен BeReal — соцсеть без фильтров, а также Hinge — приложение для знакомств с анкетами и осмысленными вопросами. "Тиндер" здесь менее актуален.

Наталья рассказывает, что треша на свиданиях у неё не было. Максимум — назойливость после встречи, которую она мягко пресекла. В остальном — общение лёгкое и уважительное.

Французский стиль: простота и натуральность

"Француженки — это натуральность во всём", — говорит Наталья.

Маникюр, укладки, пластика — редкость. В моде — балетки, нейтральный макияж, очки с толстыми квадратными оправами и одежда в стиле casual. Девушки поддерживают местные бренды, а парни сочетают лен, классику и скейтерский стиль.

Наталья признаётся: её стиль стал сдержаннее, но иногда хочется цвета. В её гардеробе есть, например, жёлтые колготки — на случай, если захочется яркости.