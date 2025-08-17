Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сен-Пьер, Мартиника
Сен-Пьер, Мартиника
© commons.wikimedia.org by Jean & Nathalie is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Мечта сбылась — начались будни: как переезд во Францию оказался не таким, как в кино

Россиянка о жизни в Тулузе: раздельные счета, забастовки и вино по утрам

Можно ли за полгода выучить французский и почувствовать себя своей среди парижан? Наталья (имя изменено) переехала из Краснодара в Тулузу сразу после школы. Ей было всего 18 лет, но мечта о Франции была настолько сильной, что она не упустила шанс. Спустя два года жизни за границей она честно рассказывает: вежливость французов может как очаровать, так и довести до белого каления. А ещё делится наблюдениями о том, как французы одеваются, знакомятся, пьют вино по утрам — и почему не стоит ждать, что мужчина оплатит ужин.

Почему Франция и как всё начиналось
Франция всегда была её страстью: язык, кино, культура. Когда появилась возможность, Наталья подала документы в Университет Жана Жореса в Тулузе, где сначала прошла год подготовки по французскому, а затем с головой ушла в изучение кино.

Учёба оказалась интенсивной: пары по два часа с утра до вечера, съёмки по выходным. Но были и яркие моменты — поездка на кинофестиваль в Лион, где она увидела Вима Вендерса и Гаспара Ноэ вживую, стала одним из любимых воспоминаний.

За первые шесть месяцев Наталья выучила французский до уровня B2 — с нуля. Экзамен DELF сдала уже через три месяца после переезда.

Первые впечатления: язык, жильё и фиалки
Сначала Наталья жила в арендованной квартире в центре Тулузы и оформила пособие на жильё от фонда CAF. По её словам, система помогает студентам и оформляется довольно просто.

Тулузу часто называют розовым городом — из-за кирпичей и любви к фиалкам. В городе есть целые магазины, где продаются духи, сладости и сувениры с фиалковым ароматом.

Культура: вежливость с границами

— "Французы — чемпионы мира по вежливости, но порой это заходит слишком далеко", — признаётся Наталья.

Она вспоминает, как однажды в спешке обратилась за помощью к прохожему. Тот, не моргнув глазом, вежливо её прервал: "Сначала — здравствуйте". Только после этого помог.

Также она заметила, что в романтическом контексте французы весьма экономны. Никто не ожидает, что мужчина оплатит счёт или подарит цветы. Раздельный счёт — норма, и девушки-француженки это поддерживают.

Забастовки как часть жизни
Наталья застала несколько забастовок: фермеры в Париже на тракторах, пенсионные протесты в Тулузе. По её словам, всё это обычно громко, но организованно, без агрессии. Во Франции бастуют часто и по разным поводам — это стало культурной особенностью.

Еда: гратен, улитки и сырники из рикотты

"Вино по утрам и паста с фуа-гра — это по-французски", — говорит она.

Любимое место — ресторан Le Bon Vivre, где подают улиток и фантастическое белое вино. Французы обожают картошку, ветчину и сыр — в виде гратена или запечённых бутербродов.

На рынках Наталья покупает сезонные овощи, ягоды, мясо и рыбу. Форель, гребешки, семга, говядина — всё это легко найти свежим. А вот творог заменить сложно, поэтому она использует рикотту, а по праздникам — наведывается в русский магазин.

Медицинская система и её плюсы
Во Франции медицина доступна: с карточкой carte vitale прививки и некоторые услуги — бесплатны. Аптеки делают уколы, а записаться к врачу можно онлайн — через сервис Doctolib. Удобно, но медленно.

"Французы не торопятся никуда. И это раздражает", — признаётся Наталья.

Открытие банковского счёта, перевод денег, оформление документов — всё занимает время. Магазины работают с 8:00 до 21:00, по воскресеньям — максимум до часа дня. Аптеки — не круглосуточные. Кафе закрываются на сиесту. И к этому надо привыкнуть.

Молодёжь, соцсети и знакомства
Во Франции популярен BeReal — соцсеть без фильтров, а также Hinge — приложение для знакомств с анкетами и осмысленными вопросами. "Тиндер" здесь менее актуален.

Наталья рассказывает, что треша на свиданиях у неё не было. Максимум — назойливость после встречи, которую она мягко пресекла. В остальном — общение лёгкое и уважительное.

Французский стиль: простота и натуральность

"Француженки — это натуральность во всём", — говорит Наталья.

Маникюр, укладки, пластика — редкость. В моде — балетки, нейтральный макияж, очки с толстыми квадратными оправами и одежда в стиле casual. Девушки поддерживают местные бренды, а парни сочетают лен, классику и скейтерский стиль.

Наталья признаётся: её стиль стал сдержаннее, но иногда хочется цвета. В её гардеробе есть, например, жёлтые колготки — на случай, если захочется яркости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отмена рейса: обязанности перевозчика перед пассажирами сегодня в 12:33

Как не потерять деньги: что обязаны сделать авиакомпании, если рейс отменили

Отмена рейса — стресс для пассажира, но авиакомпании обязаны помочь. Разбираемся, что именно должны предоставить перевозчики по закону.

Читать полностью » Когда авиакомпания обязана компенсировать задержку рейса сегодня в 11:31

Обязаны вернуть деньги: права пассажиров при задержке рейса в России и за рубежом

Разбираемся, в каких случаях авиакомпания обязана компенсировать задержку рейса: что говорит российское законодательство и международные правила.

Читать полностью » Страховка авиабилета: пустая трата денег или реальная защита сегодня в 10:28

Страховка авиабилета: почему желание сэкономить может обернуться большими потерями

Стоит ли платить за страховку авиабилета? Личный опыт и реальные ситуации, когда экономия может обернуться большими потерями.

Читать полностью » Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту сегодня в 9:27

Регистрация закрыта: ошибка, которая может стоить билета, и как её исправить

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса: реальные советы, как действовать в аэропорту, чтобы всё же улететь или минимизировать потери.

Читать полностью » Как регулировать джетлаг с помощью правильного рациона сегодня в 8:25

Джетлаг в путешествии: как еда помогает быстрее привыкнуть к новому времени

Можно ли регулировать джетлаг едой? Личный опыт и советы: что стоит есть, а чего избегать после перелётов через несколько часовых поясов.

Читать полностью » Как восстановиться после перелёта через несколько часовых зон сегодня в 7:24

Боремся с джетлагом: как спасти первые дни отпуска после перелёта

Личный опыт борьбы с джетлагом: как быстрее адаптироваться после дальних перелётов и вернуть привычный ритм жизни.

Читать полностью » Сравнение утренних и ночных перелётов для туристов сегодня в 6:21

Плюсы и минусы рейсов в разное время суток, о которых не пишут в рекламе

Советы из личного опыта: сравнение утренних и ночных перелётов. Когда лететь удобнее, а когда поездка превращается в лишний стресс.

Читать полностью » Особенности утренних рейсов: отсутствие задержек и турбулентности сегодня в 5:18

Турбулентность и задержки: почему утренние рейсы помогут сохранить ваши нервы и здоровье

Почему утренние рейсы реже задерживаются и попадают в зону турбулентности — научное объяснение и немного авиационной практики.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Владимир Путин посетил Чукотку на обратном пути с Аляски
Наука и технологии

Учёные Каролинского института выявили 12 биомаркеров крови, связанных с долголетием
ЦФО

Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек
Красота и здоровье

Врачи объяснили, как жара и тесная обувь вызывают отеки ног
Авто и мото

"Автостат": 35% россиян вызывают такси, когда едут в гости
Туризм

РСТ: интерес к турам в КНДР растёт, но авиасообщение остаётся ограниченным
Мир

Депутат ВР Железняк: Зеленский вылетел в Вашингтон для ключевых переговоров с Трампом
Садоводство

Епифанова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров с дачными участками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru