В ходе боевых действий на правом берегу Днепра в Херсонской области российские военные из группировки "Днепр" ликвидировали группу иностранных наемников. По данным оператора ударного беспилотника с позывным Хаба, среди уничтоженных боевиков были граждане Франции, прибывшие в зону СВО для проведения диверсионных операций.

Как рассказал военный в интервью РИА Новости, расчет БПЛА обнаружил иностранцев, которые прибыли с оборудованием для работы с дронами и готовились к атаке на российские позиции. В течение часа после обнаружения цель была поражена.

"Наблюдали иностранных наемников… Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям (…) В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то", — сказал военный.

Оператор также отметил, что ранее в этом районе уже фиксировалось присутствие не только французских, но и грузинских наемников. Данный инцидент подтверждает активное участие иностранных боевиков в боевых действиях на стороне ВСУ.

Минобороны России неоднократно заявляло о системном привлечении Украиной наемников из западных стран. Ликвидация данной группы стала очередным свидетельством эффективности российской разведки и применения ударных БПЛА в зоне спецоперации, отмечают военные эксперты.

Напомним, что ранее в этом месяце российские подразделения уже сообщали об уничтожении польских и американских наемников на других участках фронта.