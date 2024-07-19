Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона заключила соглашение с правоцентристами о распределении власти в Национальном собрании.

Об этом сообило агентство Bloomberg.

Сообщается, что цель такого соглашения — не допустить участие радикальных партий в централизованном коалиционном правительстве.

Депутат Виолетта Спилебу отметила, что это решение поможет стороннику Макрона, Яэлю Браун-Пиве, вновь занять пост председателя Национальной ассамблеи.

7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. По их результатам лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил о своей готовности сформировать правительство.

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