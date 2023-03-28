Украина в ближайшее время будет получать вдвое больше боевых поставок от Франции. По словам её министра обороны Себастьяна Лекорню, Киев получит 2000 единиц снарядов калибра 155 мм к концу марта (такое количество боеприпасов будет поставляться ежемесячно).

"Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет поставляться 2000 (единиц) в месяц"

Ранее, 21 марта, стало известно о поставках со стороны Великобритании бронебойных боеприпасов "с содержанием обедненного урана". На такую новость президент России Владимир Путин сказал, что РФ есть, чем ответить на такие снаряды, их просто пока не применяют.