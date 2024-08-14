Авиакатастрофа во Франции: МО подтвердило информацию о столкновении двух истребителей

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсетях, что на востоке страны произошла авиакатастрофа, в которой столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как предполагалось ранее.
Лекорню уточнил, что авария произошла с участием двух самолетов Rafale из Эскадрильи трансформации ¾ "Аквитания" в департаменте Мёрт и Мозель. Он отметил, что одного из пилотов уже удалось найти, и его жизнь вне опасности. Поиск второго летчика продолжается.
Согласно предыдущим сообщениям, два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции, однако причины катастрофы пока остаются неизвестными. Французские СМИ также передали, что на борту находились три человека, один из которых катапультировался, получив ранения, но оставаясь в сознании.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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