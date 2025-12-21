Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:42

Франция усиливает охрану перед Рождеством — под защитой оказались улитки и устрицы

Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV

В преддверии рождественских и новогодних праздников во Франции усиливают охрану весьма специфических объектов — ферм, где выращивают улиток и устриц. Об этом сообщает телеканал BFMTV, отмечая рост числа краж деликатесной продукции на фоне сезонного спроса.

Почему под охраной оказались фермы

Французская жандармерия фиксирует, что именно в декабре риск преступлений против фермерских хозяйств резко возрастает. Улитки, устрицы, фуа-гра и утиная грудка традиционно входят в праздничное меню, а значит, становятся привлекательной добычей для злоумышленников.

По данным телеканала, часть хозяйств уже столкнулась с крупными потерями. Так, в конце ноября в коммуне Гё (департамент Марна) неизвестные похитили весь запас свежих и замороженных улиток на сумму 90 тысяч евро.

Примеры краж и прошлый опыт

Ещё один инцидент произошёл в коммуне Вьен (департамент Изер). В ночь с 11 на 12 декабря был ограблен склад, откуда вынесли 250 килограммов утиных грудок и фуа-гра.

Сообщений о кражах с устричных ферм в этом году пока не поступало, однако, как напоминает BFMTV, в прошлые годы злоумышленники похищали тонны моллюсков, нанося серьёзный ущерб производителям.

Масштабное усиление охраны

Представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар сообщил о развертывании дополнительных сил по всей стране.

"Сейчас мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, обеспечивая подкрепления за счет мобилизации резервистов", — заявил он.

По его словам, вокруг потенциально уязвимых хозяйств организуют патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах.

Контроль с суши и моря

Для охраны устричных ферм привлекаются не только наземные подразделения, но и катера морской жандармерии. Власти делают ставку на эффект видимого присутствия сил правопорядка, рассчитывая, что это само по себе отпугнёт преступников.
Куаффар подчеркнул, что такая тактика уже доказала свою эффективность в предыдущие годы.

Советы фермерам

Помимо усиления патрулей, жандармерия рекомендует владельцам хозяйств заранее заниматься вопросами безопасности.

"У нас есть жандармы, которые бесплатно посещают фермы и осматривают объекты. Они могут, например, посоветовать поднять ограждения или установить датчики движения в определенных местах", — пояснил Куаффар.

Он добавил, что, хотя на Рождество риск выше, серийного характера у краж нет, а принятая стратегия позволяет снижать их количество и обеспечивает высокую раскрываемость преступлений.

