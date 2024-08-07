Лидер движения "Патриоты", бывший депутат Европейского парламента и экс-советник Марин Ле Пен Флориан Филиппо настоятельно попросил Французскую Республику остановить финансирование Украины и отказаться от членства в Евросоюзе. Об этом он написал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
Французский политический деятель заявил в социальных сетях, что наступило время, когда Французская Республика должна покинуть крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран, а также перестать обеспечивать финансовыми ресурсами Украину.
Помимо этого, Флориан Филиппо раскритиковал недавнее решение, принятое крупнейшим интеграционным объединением европейских государств, о предоставлении Украине транша, который составляет примерно 4,2 миллиарда евро. Резкой критике со стороны лидера партии "Патриот" подверглись и политические деятели Франции, которые поддержали выделение 50 миллиардов евро столице и крупнейшему городу Украины. По словам Флориана Филиппо, политики Французской Республики, которые поддерживают это выделение денежных средств, — предатели.
Фото: commons. wikimedia. org / Gauthier Bouchet (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Украинцам без повышения цен, грозят дефицитом хлеба
Украинские хлебные комбинаты очутились на грани остановки работы из-за взрывного роста стоимости муки и других производственных издержек, стремительно выросших в цене, а также серьёзных проблем с энергоснабжением, сообщают СМИ.
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
Сергей Соседов заявил, что у Аллы Пугачёвой имеются проблемы со здоровьем
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 75-летняя Алла Пугачёва не в состоянии выступать на большой сцене.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.