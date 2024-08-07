Лидер движения "Патриоты", бывший депутат Европейского парламента и экс-советник Марин Ле Пен Флориан Филиппо настоятельно попросил Французскую Республику остановить финансирование Украины и отказаться от членства в Евросоюзе. Об этом он написал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.

Французский политический деятель заявил в социальных сетях, что наступило время, когда Французская Республика должна покинуть крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран, а также перестать обеспечивать финансовыми ресурсами Украину.

Помимо этого, Флориан Филиппо раскритиковал недавнее решение, принятое крупнейшим интеграционным объединением европейских государств, о предоставлении Украине транша, который составляет примерно 4,2 миллиарда евро. Резкой критике со стороны лидера партии "Патриот" подверглись и политические деятели Франции, которые поддержали выделение 50 миллиардов евро столице и крупнейшему городу Украины. По словам Флориана Филиппо, политики Французской Республики, которые поддерживают это выделение денежных средств, — предатели.

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