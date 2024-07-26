Французские власти инициировали созыв экстренного совещания в связи с актами саботажа, повлиявшими на функционирование высокоскоростных поездов (TGV) на нескольких маршрутах в день торжественного открытия Олимпийских игр.

Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации телеканала, временно исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь планирует присутствовать на заседании чрезвычайного комитета в министерстве транспорта в Париже.

Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) проинформировала о серии поджогов, совершенных в ночное время. По данным BFMTV, злоумышленники нацелились на релейные шкафы вблизи железнодорожных путей и кабельные линии.

Эти действия привели к существенным нарушениям в работе трех линий высокоскоростных поездов TGV. Множество составов было задержано или отменено, что затронуло интересы примерно 800 тысяч пассажиров.

Представители французского правительства охарактеризовали произошедшее как акт саботажа, подчеркивая серьезность ситуации и необходимость принятия срочных мер для восстановления нормального функционирования транспортной системы.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿