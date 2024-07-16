Флориан Филиппо, возглавляющий французскую политическую организацию "Патриоты", выразил свое недовольство в соцсетях по поводу предполагаемой фиктивности парламентских выборов.
Его реакция последовала за выдвижением Лоранс Тюбьяна на пост премьер-министра страны от левой коалиции "Новый народный фронт", что, по мнению Филиппо, было бы выгодно действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Информационный канал BFM TV ранее сообщил о намерении Французской коммунистической партии, Социалистической партии и "Экологистов" предложить кандидатуру экономиста Тюбьяна на пост главы правительства.
Однако партия "Непокорившаяся Франция", входящая в тот же блок, выразила несогласие с этим решением, считая его предательством интересов избирателей и уступкой Макрону.
Филиппо подверг критике это предложение, назвав его доказательством лицемерия выборов и попыткой создать видимость перемен без реальных изменений. Он также отметил связи Тюбьяна с глобалистскими структурами, упомянув ее руководство "Европейским климатическим фондом", финансируемым фондом Рокфеллера, участие в Давосском форуме и дружбу с Биллом Гейтсом.
Ситуация осложняется тем, что "Непокорившаяся Франция", крупнейшая партия в левой коалиции, отказалась участвовать в обсуждении кандидатуры премьера до достижения согласия по кандидатуре на пост президента Национального собрания. Партия также обвинила социалистов в блокировании их предложений на пост главы кабинета министров.
Макрон, в свою очередь, стремится к назначению представителя республиканцев или центристов на пост главы Нацсобрания, чтобы избежать формирования левого правительства.
Результаты внеочередных выборов в парламент Франции показали, что ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. Коалиция левых "Новый народный фронт" заняла первое место с 182 местами, за ней следует коалиция Макрона "Вместе за республику" со 168 местами, а правая партия "Национальное объединение" с союзниками получила 143 места. Такое распределение мест затрудняет формирование нового правительства без достижения компромисса между различными политическими силами.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Депутата Рады Безуглую внесли в "Миротворец"
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей острой критикой в адрес высшего руководства Вооруженных сил Украины, оказалась в центре нового скандала.
Трамп вряд ли восстановит отношения с РФ
Политолог-американист Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, поделился своим мнением о перспективах нормализации отношений между США и Россией в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.
"Ведомости": Минцифры хочет ужесточить правила оплаты сотовой связи
Минцифры России предложило пополнять баланс сотового телефона исключительно с предоставлением паспорта. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости".
В метро Москвы стали платить банковскими картами на 30% чаще
В первой половине текущего года наблюдается значительный рост использования банковских карт для оплаты проезда в московском метро и на МЦК. Статистика показывает, что пассажиры воспользовались этим способом оплаты свыше 151 миллиона раз, что примерно на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.