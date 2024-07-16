Флориан Филиппо, возглавляющий французскую политическую организацию "Патриоты", выразил свое недовольство в соцсетях по поводу предполагаемой фиктивности парламентских выборов.

Его реакция последовала за выдвижением Лоранс Тюбьяна на пост премьер-министра страны от левой коалиции "Новый народный фронт", что, по мнению Филиппо, было бы выгодно действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Информационный канал BFM TV ранее сообщил о намерении Французской коммунистической партии, Социалистической партии и "Экологистов" предложить кандидатуру экономиста Тюбьяна на пост главы правительства.

Однако партия "Непокорившаяся Франция", входящая в тот же блок, выразила несогласие с этим решением, считая его предательством интересов избирателей и уступкой Макрону.

Филиппо подверг критике это предложение, назвав его доказательством лицемерия выборов и попыткой создать видимость перемен без реальных изменений. Он также отметил связи Тюбьяна с глобалистскими структурами, упомянув ее руководство "Европейским климатическим фондом", финансируемым фондом Рокфеллера, участие в Давосском форуме и дружбу с Биллом Гейтсом.

Ситуация осложняется тем, что "Непокорившаяся Франция", крупнейшая партия в левой коалиции, отказалась участвовать в обсуждении кандидатуры премьера до достижения согласия по кандидатуре на пост президента Национального собрания. Партия также обвинила социалистов в блокировании их предложений на пост главы кабинета министров.

Макрон, в свою очередь, стремится к назначению представителя республиканцев или центристов на пост главы Нацсобрания, чтобы избежать формирования левого правительства.

Результаты внеочередных выборов в парламент Франции показали, что ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. Коалиция левых "Новый народный фронт" заняла первое место с 182 местами, за ней следует коалиция Макрона "Вместе за республику" со 168 местами, а правая партия "Национальное объединение" с союзниками получила 143 места. Такое распределение мест затрудняет формирование нового правительства без достижения компромисса между различными политическими силами.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿