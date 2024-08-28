Загадочное задержание Павла Дурова: французские власти опровергают слухи о встрече с Макроном

Французские медиа, ссылаясь на источник в администрации президента Эммануэля Макрона, опровергли информацию о запланированной встрече главы государства с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в день его задержания.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о нескольких предыдущих встречах Дурова с Макроном, источник в Елисейском дворце категорически отрицает возможность их контакта в день инцидента. По словам представителя администрации, президент Франции в тот вечер отсутствовал в Париже.

Задержание Павла Дурова произошло 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа пояснила, что предприниматель был задержан для допроса в рамках расследования, начатого 8 июля в отношении неназванного лица, подозреваемого в совершении 12 преступлений.

Французские правоохранительные органы также изучают возможную причастность Дурова к сокрытию информации о противозаконной деятельности в сети, включая распространение материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних и наркоторговлю. Кроме того, его обвиняют в отказе от сотрудничества с властями.

Согласно информации из СМИ, Дурову может грозить лишение свободы сроком до 20 лет. Срок его содержания под стражей истекает 28 августа в 21:00 по московскому времени. До этого момента ему должны либо предъявить официальные обвинения, либо освободить.

Инцидент с задержанием Дурова вызвал широкий общественный резонанс во многих странах. Президент Макрон был вынужден прокомментировать ситуацию, заверив, что задержание не имеет политической подоплеки, и обещал, что решение по делу бизнесмена будет приниматься исключительно в судебном порядке.

Российский МИД в лице Марии Захаровойсообщил о направлении ноты с требованием предоставить доступ к задержанному. Однако французская сторона рассматривает Дурова преимущественно как гражданина Франции, несмотря на наличие у него паспортов нескольких стран, включая Россию, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)