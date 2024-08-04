Плаванье в Сене закончилось для одной из спортсменок серьёзным заболеванием

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель, занявшая 38-е место в личном зачете на Олимпийских играх в Париже, была госпитализирована с диагнозом "кишечная палочка". Заболевание проявилось после заплыва в Сене, где проходил плавательный этап соревнований.
В течение четырех дней после старта Мишель чувствовала недомогание, что в итоге привело к необходимости медицинского вмешательства и выявлению инфекции.
В связи с этим инцидентом бельгийская сборная по триатлону вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете, запланированной на 5 августа. Олимпийский комитет Бельгии, совместно со спортсменами и их тренерским штабом, принял решение о снятии команды с соревнований.
Напомним, что соревнования по триатлону, как у мужчин, так и у женщин, были перенесены с 30 на 31 июля из-за неудовлетворительных результатов проверки качества воды в Сене. По этой же причине неоднократно отменялись тренировки спортсменов, что негативно сказалось на их подготовке к соревнованиям.
Многие участники после заплыва выражали недовольство качеством воды в Сене. Например, испанская спортсменка Мариам Касильяс критиковала организаторов за недостаточное внимание к здоровью атлетов. Несмотря на это, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивал успехи в очистке реки.
В преддверии смешанной эстафеты, 3 и 4 августа, тренировки триатлонистов были отменены из-за грозы и последующего ухудшения качества воды в реке. Кроме того, стало известно, что соревнования по плаванию на открытой воде, изначально планировавшиеся в Сене, будут перенесены на другую площадку.
Фото: From Wikimedia Commons/ CDC/Janice Haney Carr
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