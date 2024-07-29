В понедельник во Франции железнодорожное сообщение возобновилось в полном объеме, сообщил уходящий в отставку министр транспорта страны Патрис Вергриет. По его словам, все поезда курсируют по расписанию.

Вергриет отметил, что на восточном направлении движение поездов было восстановлено еще в субботу, на линии Атлантика — в воскресенье. На северном направлении, где в понедельник курсируют только три из четырех поездов, к вторнику все поезда вернутся к нормальному графику.

По словам министра, сбои в работе железнодорожного транспорта на выходных затронули 800 тысяч человек. Однако 700 тысячам из них все же удалось добраться до своих пунктов назначения.

В пятницу Национальное общество французских железных дорог (SNCF) сообщило о "массированной атаке, направленной на паралич" сети скоростных поездов. В день открытия парижских Олимпийских игр и в разгар летнего сезона, когда многие французы отправляются в отпуск, на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока были зафиксированы три пожара вблизи путей.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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