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Депутат ГД Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова
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В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности

Депутат ГД Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова

Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет посоветовал всем уехавшим из Российской Федерации гражданам не забывать об опасности, что они могут повторить судьбу российского программиста Павла Дурова. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Как заявил российский политический деятель, всем знаменитым людям, которые выехали за пределы Российской Федерации, надо прийти в себя и не быть глупцами, не забывать о появившейся угрозе. Кроме того, Михаил Шеремет назвал иллюзией, что в других государствах покинувшие РФ люди будут свободными гражданами мира. Политический деятель добавил, что для западных стран они всегда будут оставаться русскими, которыми можно пожертвовать в решении далеких от демократии масштабных задач.

Депутат уверяет, что произошедшее с российским программистов задержание и преследование во Французской Республике вновь продемонстрировало избирательность "палочной демократии" в западных государствах.

Не так давно основателя системы мгновенного обмена сообщениями Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, использующегося как для гражданской авиации, так и для известного одноимённого авиационного шоу. В свою очередь, политический и государственный деятель Эммануэль Макрон, который на данный момент является президентом Франции, заявил, что произошедшее с Дуровым — это не политическое решение. Более того, он дал обещание, что решение по делу российского программиста будут принимать должностные лица, обладающие правом выносить судебные решения.

Фото: Flickr / MikleRav (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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