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RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу
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Американские СМИ назвали серьезную ошибку Макрона в отношении Украины

RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может очень негативно сказаться на поддержке Киева Парижем из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS).

"Это решениерискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины", — говорится в публикации.

Кроме того, в статье отмечается, что отказ главы французского государства от сделки с левыми, которая заключалась в назначении премьером кандидата от левого блока, учитывая, что партия набрала большинство в парламенте, говорит о том, что Макрону пришлось пойти на сделку с Марин Ле Пен.

Также автор материала считает, что позиция премьер-министра будет зависеть от благосклонности главы "Национального объединения".

Фото: flickr.com/Jacques Paquier

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