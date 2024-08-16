Во Франции задержали активистов эвтаназии после обращения сына одной из пенсионеров. попавшей к ним

Во французском городе Гренобль полиция задержала двух пожилых активистов, которые пытались помочь 91-летней женщине покончить с жизнью, предоставив ей таблетки для эвтаназии. Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города.

Сын пожилой женщины обратился в полицию, сообщив, что двое неизвестных лиц прибыли к его матери домой с целью оказания ей "помощи" в уходе из жизни. Женщина приняла таблетки, но вскоре после этого у нее произошла рвота.

Задержанные, 81-летний мужчина и женщина, являются активными участниками ассоциации Ultime liberte, которая борется за легализацию добровольной эвтаназии во Франции. Им предъявлены обвинения в незаконной фармацевтической деятельности и пропаганде использования препаратов для самоубийства.

В настоящее время во Франции действует запрет на эвтаназию. Законопроект о легализации строго контролируемой помощи в самоубийстве был внесен в парламент весной, но депутаты не успели принять решение по этому вопросу из-за роспуска нижней палаты парламента в июне. Таким образом, вопрос о легализации эвтаназии остается открытым.

Фото: From Wikimedia Commons/ Adam Jones Adam63 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)