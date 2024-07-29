В ночь на 29 июля в шести областях Франции неизвестные лица совершили диверсию, повредив оборудование трех крупнейших телекоммуникационных компаний: Bouygues, SFR и Free.

По информации Le Parisien и BFM TV, злоумышленники перерезали оптоволоконные кабели, что привело к нарушению связи пользователей стациональной и мобильной связи. Количество затронутых пользователей пока не уточняется.

Представитель Free подтвердил, что в результате диверсии могут наблюдаться сбои в работе некоторых услуг, и оператор работает над восстановлением связи.

Государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Марина Феррари осудила данное преступление, назвав его "трусливыми и безответственными действиями". Она также отметила, что Центр электронных коммуникаций сотрудничает с операторами для скорейшего восстановления связи.

Этот инцидент произошел спустя несколько дней после пожара на ретрансляционной антенне недалеко от Тулузы, который, по мнению властей, является поджогом. На месте происшествия была найдена табличка с надписью NO JO, что можно интерпретировать как "Нет Олимпийским играм".

Напомним, что в день открытия Олимпиады, 26 июля, в Франции произошла серия диверсий на железнодорожной сети TGV. Злоумышленники перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, что привело к значительным сбоям в работе системы. В МВД считают, что за этими атаками стоят левые экстремисты.

Фото: From Wikimedia Commons/ Benoît Prieur (Public Domain)