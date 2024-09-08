Французской Республике, которая традиционно выступала за многополярность во внешней политике, стоит попробовать получить членство в межгосударственном объединении БРИКС. Если бы в государстве произошла смена руководства, то его вступление в союз было бы вполне возможным. Такое мнение высказал агентству РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад.

В ходе международного форума ВЭФ политический деятель акцентировал внимание на том, что идея вступления Франции в межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой может сперва показаться немного странной. Однако он отметил, что это государство в Западной Европе обычно выступало за многополярность. По его мнению, всё изменилось после того, как к власти во Франции пришёл 22-й президент Жак Ширак. После этого страна начала следовать больше за Соединёнными Штатами.

Невзирая на это, французский политик уверен, что вступление в межгосударственное объединение стало бы возвращением к естественной политике Французской Республики. Он подчеркнул, что Франция является не только страной Европы. Он считает, что государство может принадлежать к глобальному Югу, имея в виду данный союз стран с динамично развивающейся экономикой.

Эмерик Шопрад придерживается мнения, что для получения членства в БРИКС стране надо сменить руководство, а после направить должный запрос в союз. Последующее решение, понятное дело, будет оставаться за БРИКС, подытожил он.

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